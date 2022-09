Espetáculo ‘Por Elise’ estreia em Brasília

Peça fica no ar até o fim do mês. Estreia ocorreu na última sexta-feira (9), na UnB

Luiza Melo

O coletivo Por Elos, composto por graduandos do curso de artes cênicas da Universidade de Brasília (UnB), estreou, na última sexta-feira (9), o espetáculo “Por Elise”. O texto original da peça, que fala sobre encontros e situações cotidianas, é da dramaturga brasileira Grace Passô.

Há duas palavras para descrever o espetáculo: arrebatador e sensível. A premissa pode parecer simples, mas os atores conseguem transmitir sensações diferentes ao público com maestria. Para assistir à “Por Elise”, é preciso ir preparado para rir e chorar várias vezes, se encantar com a sutileza que existe em cada cena é inevitável.

Um diferencial da peça é o contato constante com a plateia, que, em certo momento, chega a fazer parte da encenação. “A cada dia são dezenas de pessoas diferentes. Então, a peça se modifica de acordo com a plateia, com os corpos que estão atuando”, afirma Paula Otero, uma das atrizes do elenco.

Além da UnB, o coletivo vai passar pelo Gama e pelo Setor Comercial Sul. A diretora responsável, Jennifer Jacomini, fala sobre a importância de levar o espetáculo para além do Plano Piloto. “É uma experiência muito boa para a gente enquanto artista ter essa essa diversidade de público e chegar em espaços que, muitas vezes, a oferta cultural não chega”, afirma.

Foto: Pêá Castro Alves

A retirada dos ingressos é feita pelo Sympla. O espetáculo estará em cartaz durante o mês de setembro. Confira datas e locais:

12 de setembro – Universidade de Brasília, Anfiteatro 9 (ICC Sul) às 19h

15 e 16 de setembro – Teatro Sesc Sílvio Barbato, no edifício Presidente Dutra (SCS, quadra 2) às 20h

17 e 18 de setembro – Teatro Sesc Paulo Gracindo (Setor Leste Industrial, Lotes 620, 640, 660, 680, Gama) às 20h no sábado e 19h no domingo

19 de setembro – Sala BT-16 do Depto. de Artes Cênicas (Instituto de Artes – IdA, UnB) às 19h e às 21h