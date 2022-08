Espetáculo Ótimomáximo lança versão bilíngue

A peça, traduzida para libras e acessível ao público surdo, terá apresentações especiais para estudantes de escolas públicas

No palco, atores, acrobatas e contorcionistas apresentam ao público o universo fantástico do espetáculo circense Ótimomáximo – Um Circo Utópicotropical, com direção de Beatrice Martins e Julia Henning, do coletivo Instrumento de Ver. É no ar, entre a certeza dos pés no chão e o idealismo do sonho, que a trupe de artistas da Cia Luneta encanta e traz o movimento como representante da rebeldia. Nessa construção cênica cheia de poesia, transgredir é uma regra e acolher, um ato político. E é por isso que – em sua segunda circulação, dias 5, 7 e 9 de agosto, no Complexo Cultural de Samambaia – os desafios vão muito além do equilíbrio: o Ótimomáximo, agora, é um espetáculo bilíngue, ou seja, todas as personagens atuam com interpretação em libras.

“Enquanto se apresentam, as atrizes e os atores fazem uso da língua de sinais. Assim, mesclamos as funções tradicionais do intérprete com as do elenco. Isto é, nos capacitamos para apresentar à comunidade uma forma potencializada da peça, de modo que nosso corpo transmita ainda mais do que normalmente o fazemos, ” explica Lucas Lírio, integrante do elenco e coordenador geral do projeto.

As sessões, que contarão com apresentações especiais voltadas para alunos e alunas de escolas públicas e bilíngues para surdos, serão gratuitas e acontecem duas vezes ao dia: na sexta (5) e no domingo (7), às 15h30 e às 20h e, na terça-feira (9), às 10h e às 15h30. A peça, que é propiciada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), tem duração de 60 minutos e classificação indicativa livre. Em breve, os ingressos estarão disponíveis na página do grupo (instagram.com/luneta.nc) e também poderão ser retirados no local.

Foto: Mirley Allef/Divulgação

A arte como manifestação política

Ótimomáximo não se resume apenas à atuação na caixa cênica, a trupe demonstra como a promoção da acessibilidade também pode fazer parte do encantamento, da fruição da arte, além de cumprir seu óbvio papel social. Muito além da tradução e ampliação da plateia, a iniciativa é capaz de expandir os horizontes da expressão artística daquela apresentação. O resultado vai além da inclusão em si, mas traz também a conscientização sobre um tema tão relevante e ainda estigmatizado.

“Esse projeto desafiante traz à tona o cunho político que já é intrínseco ao Ótimomáximo, não só pelas inspirações da peça, mas também pelo trabalho intenso que realizamos para que mais pessoas sintam-se acolhidas para fruir de nosso trabalho ”, completa Lucas.

O espetáculo

Ótimomáximo é um espetáculo circense, criado em 2019, no âmbito do projeto Oficina-Montagem Instrumento de Ver, que ocorreu durante seis meses no Espaço Cultural Renato Russo. A inspiração, proposta pelo coletivo Instrumento de Ver, veio a partir do divertido romance de Ìtalo Calvino, O Barão nas Árvores, que narra a história de Cosme Chuvasco de Rondó – o filho primogênito do barão de Rondó que se revolta contra seus pais e sobe às árvores, para de lá nunca mais descer.

“Os artistas são intérpretes criadores que trouxeram suas habilidades adquiridas antes e durante o processo do Oficina-Montagem. A junção de todas essas potências deu certo e eles combinaram de continuar com as ações do grupo, nomeando de Núcleo Criativo Luneta em inspiração ao nome do Coletivo. E nós, amadrinhamos esse grupo jovem, talentoso e promissor, acolhendo-os na nossa, então sede, o Galpão Instrumento de Ver, na vila planalto”, relembra a diretora, Beatrice Martins.

Atualmente, a montagem conta com dez artistas em cena que são movidos pelo lirismo e pela potência física do circo contemporâneo, apresentando uma atmosfera gloriosa para quem deseja escapar do real pelas vias do não convencional.

Para a atriz, acrobata circense e produtora executiva do projeto, Tassiana Rodrigues, a conexão entre os artistas foi fundamental para tornar o espetáculo bilíngue: “a afinidade de integrantes do grupo com o universo das libras foi um dos pontos de partida para essa decisão de traduzir o espetáculo. Lucas e eu, por exemplo, já fizemos cursos para aprender a língua brasileira de sinais. Como já tínhamos essa bagagem, com a oportunidade desse projeto do FAC, decidimos colocar a ideia em prática, aliando o trabalho de corpo ao importante passo político de prover acessibilidade”.

Serviço: espetáculo teatral Ótimomáximo – Um Circo Utópicotropical.

Acessibilidade: todo o espetáculo será apresentado em libras.

Rede sociais: https://www.instagram.com/luneta.nc/; https://www.instagram.com/instrumentodever/.

Local: Complexo Cultural de Samambaia – Samambaia Sul, Brasília – DF, 72305-500.

Classificação: livre

Entrada: gratuita

Programação:

05/08 – Sexta-feira

Tarde: 15h30;

Noite: 20h;

07/08 – Domingo

Tarde – 15h30;

Noite – 20h;

09/08 – Terça feira

Manhã: 10h;

Tarde: 15h30

*A cada dia, haverá roda de conversa após a última apresentação.