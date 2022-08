Espetáculo “Orum de Iago” chega ao Sesc Garagem

Com direção de Fernanda Jacob, o monólogo com Daniel Landim é uma recriação do clássico “Otelo”, de William Shakespeare

Chegou a vez do Sesc Garagem (913 Sul) receber o espetáculo “Orun de Iago”. Com o ator Daniel Landim no elenco, a montagem é uma recriação do clássico “Otelo”, de William Shakespeare, e explora o limite entre a perversidade e o caos na era das fakenews. De 2 a 4 de setembro, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada). “Quem antes de Iago, dominou com tanta excelência as artimanhas da desinformação? Fortalecido pela fúria, renunciando a honestidade e a própria alma, Iago cria a si mesmo depois de uma grande queda”, detalha Fernanda Jacob, que assina a concepção, direção e dramaturgia de “Orun de Iago”. Serviço

“Orun de Iago”

De 2 a 4 de setembro

Sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 19h, no Sesc Garagem (913 Sul)

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada) disponíveis no Sympla

Duração: 1 hora

Não recomendado para menores de 14 anos