Espetáculo ‘Eu Sempre Soube’ chega a Brasília em outubro

A peça, que já conquistou vários prêmios, conta a história da jornalista Majô Gonçalo (Rosane Gofman), que está lançando o livro “Eu Sempre Soube …” e palestrando

Depois de oito temporadas no Rio de Janeiro, duas na capital paulista e passagens por diversas outras cidades do Brasil, o espetáculo “Eu Sempre Soube…”, do diretor Márcio Azevedo, chega a Brasília para duas apresentações em 20 e 21 de outubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A peça, que já conquistou vários prêmios, conta a história da jornalista Majô Gonçalo (Rosane Gofman), que está lançando o livro “Eu Sempre Soube …” e palestrando. Em sua primeira aparição pública, ela apresenta uma história de amor, do amor mais puro e incondicional que alguém pode sentir. O amor de mãe. Mães capazes de qualquer tipo de sacrifício por amor aos seus filhos. Mães que, mediante a realidade dos filhos se reinventam, se reconstroem para manter a dignidade de sua cria. Mães leoas que pulam em cima com garras afiadas daqueles que tentam por preconceito ou ignorância prejudicar seus filhos. Mães pela diversidade, mães dispostas a reorganizar seus lares, suas famílias em respeito e dedicação às escolhas dos filhos.

Para escrever essa peça documentário, Márcio Azevedo entrevistou 98 mães, e agrupou essas mulheres e suas vivências em três momentos: Como as mães lidam no momento em que ouvem de seus filhos a frase: “sou gay”. A violência nas ruas que põe em risco a vida de seus filhos. O preconceito na escola, bairro, rua, prédio e principalmente dentro de casa.

Durante o espetáculo diversas dúvidas são relatadas pela protagonista como os casos de homofobia, como as mães recebem o fato que seus filhos estão transicionando? Como contar isso aos outros familiares? Os riscos das cirurgias? A readaptação do novo(a) filho(a) na sociedade? A luta dessas mães quando seus filhos comunicam em casa que estão com HIV? Como abraçar a causa desses filhos? Em todos os momentos e falas da personagem Majô Gonçalo ouvimos palavras de amor e esperança, de afeto e dor.

De janeiro a junho de 2022, o Brasil registrou 135 mortes de pessoas LGBTI, segundo a pesquisa do GGB (Grupo Gay da Bahia). Ainda de acordo com o levantamento, no 1º semestre de 2022, 63 gays e 58 mulheres trans ou travestis foram mortos.

A atriz Rosane Gofman recebeu esse ano o título de embaixadora das Mães da Resistência pelo seu trabalho no espetáculo “Eu Sempre Soube...”, apoiando a luta do movimento LGBTQIAP+.

Serviço

“Eu Sempre Soube”

Dias 20 e 21 de outubro

A partir das 20h (sexta) e 19h (sábado)

No Centro de Convenções Ulysses

Ingressos a partir de R$ 125 no site Ingresso Digital

Classificação indicativa: 14 anos