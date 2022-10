Espetáculo de vídeodança mescla a deusa Kali com manifestações culturais brasileiras

Ave Kali, de Letícia Coralina, estreia no YouTube nesta quarta (26) e fica disponível por uma semana para o público

Ave Kali é o grito silenciado que ainda ecoa. O feminino de dualidades, ora santa ora demônio, uma figura que encanta e amedronta com sua visceralidade e instinto selvagem. Um videodança inspirado no feminino de sangue, desejos e saliva, atravessado por mitologias diversas, desde o oriente, com a deusa Kali, até contos bíblicos negados pela igreja, como Lilith. Toda a construção da dramaturgia corporal, cênica e musical é inspirada no universo brincante de algumas manifestações populares brasileiras. Onde a corporeidade guerreira, de motriz afroindígena, presente no Caboclo de Lança, e as figuras com máscaras e características próprias, do Cavalo Marinho, são influências na criação. A trilha sonora é autoral, concebida pelo músico Fernando Cheflera, com direção musical de Gabriel Paes e participação da percussionista Laura Dorneles. Essa videodança proporciona uma grande encruzilhada de tudo isso, encenado e concebido pela artista Letícia Coralina, um corpo de mulher brasileira e latina. O Ave Kali estreia no YouTube nesta quarta, dia 26 de outubro, e fica disponível por uma semana para o público.

Acesse o canal de Letícia Coralina no YouTube e acompanhe

Espetáculo de videodança Ave Kali

Quando: Quarta, dia 26 de outubro (disponível até dia 02 de novembro)

Onde: Youtube https://www.youtube.com/channel/UCGuU9MPg0YUZGi-6u11l5dg

Mais informações: 61 99855-1313