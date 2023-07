Espetáculo de dança se inspira na obra de Elis Regina

Em agosto, o “Aquário de Almas Sutis” passa por diversos centros culturais do Distrito Federal, começando nesta sexta (4)

O Coletivo de Estudos em Dança, Somática e Improvisação (CEDA-SI) apresenta o espetáculo de dança contemporânea “Aquário de Almas Sutis: corpos estelares e falsos brilhantes”. A apresentação é inspirada na obra da cantora Elis Regina.

O “Aquário de Almas Sutis” vai passar por diversos centros culturais do Distrito Federal no mês de agosto, a começar por esta sexta-feira (4), no Mercado Sul, em Taguatinga.

O espetáculo é uma ode somático-performativa ao universo musical da cantora Elis Regina, aprofundando-se nas questões que envolvem os temas políticos, sociais e relacionais das músicas que fazem parte do repertório da artista. A montagem busca promover e alimentar o cenário atual da dança no Distrito Federal e, para isso, foi feita uma mini residência para seleção do elenco.

“Trazer Elis Regina para um palco de Dança é resgatar o poder do apelo social e político de sua arte. A música de Elis Regina é provocativa. Assim é também seu desempenho cênico. Resgatar o acervo musical e biográfico da cantora para montar um espetáculo de dança contemporânea com artistas do Distrito Federal é resgatar o legado da arte brasileira e atualizar em dança um universo menos conhecido das novas gerações”, comenta Diego Pizarro, diretor-geral do projeto.

Serviço

Aquário de Almas Sutis: corpos estelares e falsos brilhantes

Temporada agosto de 2023

04 a 27 de agosto – sextas e sábados às 20h; domingos às 19h

TEATRO INVENÇÃO BRASILEIRA

QSB 13, Bloco B, Loja 5, Mercado Sul. Taguatinga/DF

04 a 06/08 – sexta e sábado 20h; domingo, 19h

05//08 – Debate temático com libras

Ingressos no Sympla

ESPAÇO PÉ DIREITO

Vila Telebrasília 23 – Brasília/DF

11 a 13/08 – sexta e sábado, 20h; domingo, 19h

12//08 – Debate temático com libras

Ingressos no Sympla

TEATRO GARAGEM

Av. W4 Sul, SEPS 713/913 Lt. F, Brasília/DF

18 a 20/08 – sexta e sábado, 20h; domingo, 19h

19/08 – Debate temático com libras.

Ingressos no Sympla

CAIXA CULTURAL

Lotes 3/4, SBS Q. 4 – Asa Sul, Brasília/DF

25 a 27/08 – sexta e sábado, 20h; domingo, 19h

26/08 – Debate temático com libras

Ingressos no Sympla