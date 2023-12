Espetáculo de dança “Fica Comigo” chega a Brasília com duas apresentações

Com ingressos populares, montagem infantil para todas as idades é criação lúdica do aclamado grupo Ateliê do Gesto (GO), dos diretores criativos Daniel Calvet e João Paulo Gross

Lembranças e experiências de infantes; memórias afetivas e autodescobertas costuram o roteiro do trabalho artesanal “Fica Comigo”, que retorna a Brasília no mês de janeiro. O espetáculo, o primeiro do grupo Ateliê do Gesto (GO) voltado para o público infantil, será apresentado na sexta-feira (12), no sábado (13) e no domingo (14) às 17 horas no Teatro da Caixa Cultural. O trabalho apresenta em movimentos sensivelmente coreografados a estória do Senhor Guardador de Memórias, que passou a vida encaixotando suas lembranças e conta com a ajuda de três bonecos que ganham vida e, juntos, relembram momentos especiais.

Os ingressos custam R$ 30 inteira e R$ 15 meia. No sábado, (13) haverá Intérprete de Libras.

Com direção e coreografia de Daniel Calvet, que divide também a concepção com seu parceiro de grupo João Paulo Gross, o espetáculo é embalado pelo universo sonoro de valsas e músicas que proporcionam um ambiente nostálgico e alegre. Os intérpretes, como bonecos ou como lembranças, ganham vida com os bailarinos Daniel Calvet, Isabel Mamede, Gleysson Moreira e Thais Natsuki, que também colaboram na coreografia. Juntos, constroem um mundo recheado de sutilezas, memórias e lembranças esparramadas pelo espaço lúdico, ambientado pela cenografia composta por 150 caixas de papelão, que se transformam com a projeção cênica.

“Fica Comigo” chega à Brasília depois de ser apresentado no Rio de Janeiro, dentro da ocupação da CAIXA Cultural. O espetáculo ainda segue para Recife, depois de Brasília. Esta é uma experiência nova para o grupo que acumula seis espetáculos, 63 cidades e oito países percorridos. Gross comenta sobre a importância dessa circulação, que demanda o trabalho coordenado por muitas mãos. “O Ateliê do Gesto hoje é um lugar de encontro que se potencializa pelo esforço e energia que cada um coloca reverberando o trabalho artístico que se dá no encontro das diversidades poéticas impressas por cada artista e cada profissional que está nessa história com a gente. Levar o Fica Comigo para Brasília e depois para Recife é uma alegria enorme, pois amplia o diálogo com o público através deste fomento tão importante proporcionado pela Caixa e Governo Federal”, compartilha o diretor.

Para crianças, através das crianças

Ao voltarem-se aos pequenos, Gross e Calvet desenvolveram um espetáculo que remete às nossas memórias e provoca dimensões sensoriais que escapam à racionalidade lógica dos adultos. A apresentação, contudo, é destinada a todas as idades. Para trazer a importância da infância na vida humana, Ateliê do Gesto leva para o palco um trabalho que mergulha no imaginário infantil. A infância, para o grupo, tem uma importância na vida humana ao criar um novo universo ou realidade, sendo a base para que valores e conceitos sejam desenvolvidos e apresentados. “As crianças têm essa capacidade de experimentação criativa e cabe a nós proporcionarmos um terreno fértil que possa florir para ajudá-las a lidar com suas relações de forma tranquila e suave”, comenta Daniel Calvet, que assina a direção e coreografia do trabalho, admitindo que o processo criativo contaminou saudavelmente o trabalho do Ateliê do Gesto, ao imergir os bailarinos nesse mundo imaginário e fantástico.

Ao desenvolver esse trabalho, Gross e Calvet estiveram atentos ao desafio de elaborar um trabalho para crianças que, hoje, estão imersas num mundo completamente tecnológico. O espetáculo busca trazer as crianças e também os adultos – imersos no mesmo ambiente – de volta para as percepções do corpo. “Neste cenário, como ficam as relações, os sentimentos? Como lidar com tudo isso e entender que o corpo registra e guarda nossas memórias? A proposta é trazer o olhar para essas experiências e perceber que tudo se passa pelo corpo. É no corpo que registramos tudo, é nele que imprimimos toda a nossa história e ampliamos nossa experiência de estar no mundo”, comenta João Paulo.

Sinopse

“Fica Comigo” é a estória de um antigo Guardador de Memórias que passou a vida inteira encaixotando suas lembranças nos porões de sua imaginação. Acumulando muitas histórias na caixola, ele decide reviver momentos especiais de sua vida. Para isso, conta com a ajuda de três bonecos que ganham vida e juntos, mostram todas as suas emoções através de uma inesquecível aventura em forma de dança. Muitas brincadeiras acontecem criando um clima de encantamento, assim como, lições de amizade, amor, respeito, saudade, além de muita animação.

Serviço:

Dança – “Fica Comigo”, espetáculo do Ateliê do Gesto

Datas: 12, 13 e 14 de janeiro, sexta-feira, sábado e domingo

Horário: 17h

Local: Caixa Cultural Brasília – SBS Lotes 3/4, Q. 4 – Asa Sul, Brasília-DF

Ingressos: R$ 30,00 e R$ 15,00(meia-entrada)

Bilheteria: 13h às 19h, de terça a sexta-feira e domingo; 09h às 19h, sábado

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

Mais informações: (61) 3206-6456 | www.caixacultural.gov.br