Espetáculo “Contos da Terra Vermelha” resgata arqueologia indígena do Planalto Central

Nos dias 24, 28 e 30 de abril, o Grupo Paepalanthus apresenta o espetáculo Contos da Terra Vermelha, uma homenagem a Brasília que mergulha na história do Distrito Federal muito antes da construção da capital. Com apresentações gratuitas e abertas ao público, a peça será encenada nos auditórios da Escola Classe 26 de Setembro de Taguatinga e do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte (CEMTN).

Combinando teatro de sombras, música ao vivo e narração oral, o espetáculo propõe um olhar sensível sobre o território do DF antes da chegada da modernidade. A obra revisita narrativas ancestrais e desconstrói a ideia de que Brasília surgiu no vazio, resgatando a memória de povos indígenas, quilombolas e sertanejos que habitavam a região há mais de 10 mil anos.

Criado a partir da dissertação de mestrado de Aldanei Menegaz, “Quem conta um conto, aumenta um ponto: contadores de histórias no Distrito Federal (1991 a 2011)” (UnB, 2012), o espetáculo valoriza o patrimônio histórico e artístico local. Entre os contos encenados estão a origem do povo Mebengokré, a lenda do Santo Antônio do Descoberto, a Mãe do Ouro e histórias sobre a chegada da modernidade ao interior do país.

A montagem é uma criação coletiva de Aldanei Menegaz, Míriam Rocha, Rose Costa e Simone Carneiro, com trilha sonora original do músico Lipe Lemos, executada ao vivo. A peça conta ainda com a consultoria em teatro de sombras da Cia Lumiato, formada por Thiago Bresani e Soledad Garcia, e tem direção de Joana Abreu.

Além do espetáculo, o projeto oferece uma palestra sobre arqueologia indígena no Brasil Central, ministrada pelo arqueólogo Dr. Francisco Pugliese (UnB), no dia 29 de abril, às 11h e às 13h, no CEMTN. A atividade é voltada a estudantes do ensino médio, professores e demais interessados.

Como parte das ações de educação patrimonial, o grupo também lançará uma cartilha educativa com subsídios temáticos, jogos e passatempos, distribuída gratuitamente ao público. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF) e é voltado principalmente a estudantes do 4º ano do ensino fundamental ao ensino médio, além de educadores.

📅 PROGRAMAÇÃO – ESPETÁCULO “CONTOS DA TERRA VERMELHA”

🎭 Teatro de Sombras

🎟️ Entrada franca

📍 Auditório da Escola Classe 26 de Setembro de Taguatinga

(St. G Norte AE 8 – Taguatinga)

24/04 (quinta-feira) – Sessões às 9h30 e 14h

28/04 (segunda-feira) – Sessões às 9h30, 14h e 20h

📍 Auditório do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte – CEMTN

(St. C Norte 02, 03 – Taguatinga)

30/04 (quarta-feira) – Sessões às 9h, 11h, 14h e 16h

🗣️ PALESTRA – “Por uma Arqueologia Indígena no Brasil Central”

👤 Com o arqueólogo Francisco Pugliese (UnB)

📍 Auditório do CEMTN