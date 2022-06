EnDança promove curso gratuito de dança contemporânea

Inscrições vão até 30 de junho. As vagas são limitadas, e os alunos receberão ajuda de custo para fazer as aulas

O projeto “Rastros do EnDança – 40 anos reverberando no tempo” comemora o aniversário do grupo de dança contemporânea com um curso gratuito ministrado por Giselle Rodrigues e Márcia Duarte, que será realizado nos meses de julho e agosto. As inscrições são gratuitas e já estão abertas, e se encerram dia 30 de junho. Para se inscrever, é preciso acessar a página do evento em bit.ly/InscricaoEnDanca2022. O projeto conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e com apoio do Movimento Internacional de Dança (MID) e do Núcleo Experimental em Movimento (NEM), projeto de extensão do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília (UnB). Os participantes que tiverem 80% de presença receberão ajuda de custo de R$ 500 por mês e certificado validado pela UnB.

A proposta do curso de qualificação é transmitir a concepção coreográfica do EnDança para jovens dançarinos e coreógrafos, e assim garantir a salvaguarda da história de uma das companhias de maior destaque da produção artística do Distrito Federal e que é uma referência para a dança contemporânea brasileira. Além disso, as 20 vagas do projeto são voltadas a jovens que estão nas periferias. “Nosso desejo é dialogar com novos dançarinos de outras cidades do DF, além de Brasília. A periferia ainda tem como modelo técnicas

tradicionais de dança clássica e moderna, e, muito fortemente, as danças de rua, que também já possuem uma estética bem codificada. Queremos instrumentalizar esses jovens. Para isso, disponibilizamos a ajuda de custo, para auxiliar nos deslocamentos e na alimentação de quem participar”, explica Luiz Noronha, um dos produtores da ação.

“O marco dos 40 anos do EnDança significa um momento de celebração para um grupo nascido na capital federal e que tem uma importância enorme para a história da dança no DF. Um grupo que teve reconhecimento não só na cidade, mas como também em várias partes do mundo. Vamos conseguir reunir Márcia Duarte e Giselle Rodrigues para transmitirem seus conhecimentos para jovens dançarinos de diferentes partes do DF”, ressalta Noronha.

Giselle Rodrigues. Foto: arquivo pessoal Giselle Rodrigues. Foto: Diego Bresani Márcia Duarte. Foto: Itana Santos Márcia Duarte. Foto: arquivo pessoal

O curso é dividido em dois módulos, que somam 96 horas. Em julho, Márcia Duarte ministra o módulo “Do corpo ao jogo, do jogo à cena”, entre os dias 6 e 30 de julho, com três encontros semanais. Márcia é intérprete, coreógrafa, diretora e atriz. Professora associada da UnB, é doutora em artes cênicas, pesquisadora e criadora radicada em Brasília desde 1980. É uma das fundadoras do grupo EnDança. Suas criações já percorreram o Brasil, Europa, América do Sul, do Norte e Central. Em sua trajetória estão passagens por instituições como o Movement Research (Nova York, EUA), Universidade de Quebec (Canadá) e Universidade Paris 8 (França).

Entre os dias 2 e 27 de agosto Giselle Rodrigues ministra o segundo módulo, intitulado “Corpo inventivo”, também em três encontros por semana. Atual chefe do Departamento de Artes Cênicas da UnB, Giselle é coreógrafa, bailarina e atriz, e também uma das fundadoras do grupo EnDança. Tem em sua carreira participações de encontros importantes para a dança, como o Internationales Summer Theater Festival (Alemanha), American Dance Festival (EUA) e o extinto Carlton Dance Festival (Brasil). Estudou coreografia na London Contemporary Dance School at The Place, e é doutora em arte contemporânea pela UnB.

“Espero que com esse curso mais pessoas ligadas à dança no DF possam se qualificar, tendo a oportunidade de conhecer a metodologia desenvolvida por essas duas coreógrafas e professoras talentosas, que têm uma bagagem enorme, cheia de poesia, beleza e potência, que certamente são uma inspiração”, destaca Noronha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO

Curso Rastros do EnDança – 40 anos reverberando no tempo, com Giselle Rodrigues e Márcia Duarte

Julho e agosto de 2022

Inscrições gratuitas até 30 de junho em bit.ly/InscricaoEnDanca2022

Mais informações: (61) 98131-7776