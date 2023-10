Caixa Cênica apresenta clássicos da Disney na semana das crianças

‘Os Segredos Sombrios de Wandinha – O Musical’ e ‘O Conto da Pequena Sereia’ estarão em cartaz no Teatro de Águas Claras de 12 a 15 de outubro

Na semana da criança, a capital do País irá receber dois clássicos da Disney. “Os Segredos Sombrios de Wandinha – O Musical” estará em cartaz nos dias 12 e 13 de outubro, às 17h, enquanto “O Conto da Pequena Sereia” terá sessões nos dias 14 e 15 de outubro, também às 17h. Ambos os espetáculos ocorrem no Teatro Caesb, em Águas Claras, com ingressos a partir de R$ 45.

Os espetáculos contam com direção de Carol Franklin e roteiro de Rafael Oliveira. Em “Wandinha”, Rômulo Mendes fará Gomes, e Karine Cruvinel, Mortícia. Em “Pequena Sereia”, Duda Tavares dá vida a Ariel; Fábio Gomes, a Sebastião; e Manu Gioieli fará a Bruxa do Mar.

A Família Addams é conhecida por recepcionar muito bem qualquer um que seja convidado para conhecer sua mansão gótica e, por isso, Wandinha está um tanto preocupada com a futura visita de Enid, sua companheira de quarto da época em que estudava na Nevermore Academy. Será que o ambiente soturno e humor macabro da família vai combinar com o jeito alegre e colorido de Enid? Quais segredos sombrios virão à tona nessa visita?. Estes são os mistérios da produção Os Segredos Sombrios de Wandinha – O Musical, clássico baseado na eterna Família Addams.

Já O Conto da Pequena Seria retrata este clássico atemporal de amor, sacrifício e a busca pela própria voz. Uma jovem sereia curiosa, anseia por explorar o mundo acima das águas e descobrir o que há além do seu reino subaquático. Sua curiosidade a faz selar um acordo misterioso com a bruxa do mar, e a pequena sereia precisará enfrentar desafios para encontrar seu verdadeiro lugar no mundo.

Serviço:

Caixa Cênica e os clássicos da Disney

“Os Segredos Sombrios de Wandinha – O Musical”

Dias 12 e 13 de outubro

Às 17h

Ingressos a partir de R$ 45 no Ingresso Digital

“O Conto da Pequena Sereia”

Dias 14 e 15 de outubro

Às 17h

Ingressos a partir de R$ 45 no Ingresso Digital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Teatro Caesb – Av. Sibipuruna, lotes 13/21, Águas Claras-DF

Classificação indicativa livre

Mais informações: