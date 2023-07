A Pilastra recebe a mostra “Luta, Urgência e Moradia”

Com curadoria de Lucena de Lucena, mostra apresenta obras de Yná Kabe Rodríguez, Raíssa Studart e AYA

A galeria A Pilastra, no Guará II, recebe, a partir desta terça-feira (12), a mostra coletiva “Luta, Urgência e Moradia”. As obras apresentam questionamentos que circundam o embate físico na realização de trabalhos visuais no Distrito Federal.

A mostra apresenta obras de Yná Kabe Rodríguez, Raíssa Studart e AYA, três artistas formadas em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UnB) cujas trajetórias se debruçam na pesquisa do que se apresenta à margem social, deslocamentos e espacialidades. A curadoria é de Lucena de Lucena.

Segundo a curadora, “lampejos de ideias se deram no processo de desenvolvimento e montagem desses trabalhos”. Dentre as obras que compõem a mostra, “Flexível”, de Raíssa, expõe a luta física com tijolos tramados em corda de sisal, “materiais brutos que se fizeram sentir pelo peso no processo de montagem, meia tonelada”, descreve a curadora. E “CÃO CAO-S”, criada por AYA, convida o olhar à microdetalhes simbólicos e “àquilo que não é comum ao espaço de arte, como barata, luzes fortes de uma sirene e picho”.

Sobre A Pilastra:

Nascida em 2017 como galeria de arte, hoje, a atuação da Pilastra ultrapassa esse lugar. Além de espaço expositivo é também dedicada à música, ao cinema, ao teatro e à literatura. E mais, A Pilastra abre suas portas para pesquisa e inovação no campo das artes, formação profissional de artistas e agentes para o mercado de trabalho, além de promover arte-educação, por entendê-la um fator transformador social e do território.

Para o desenvolvimento de suas atividades, conta com uma equipe fixa de 16 voluntários técnicos, que atuam desde gestão de comunicação até produção e captação, seis artistas e outros colaboradores eventuais.

A Pilastra ocupa um ambiente térreo que compreende sala de exposição, depósito de reserva técnica, espaço para cursos e oficinas e área externa coberta na QE 40, Polo de Modas (final da rua 21), Guará II.

Serviço:

Luta, Urgência e Moradia

Local: A Pilastra

Endereço: QE 40, Polo de Modas (final da rua 21), Guará II

Curadoria: Lucena de Lucena

Artistas: Yná Kabe Rodríguez, Raíssa Studart e AYA

Abertura: 12 de julho, às 19h

Visitação: até 31 de agosto, de quarta a sábado 15h às 20h

Entrada franca e livre para todos os públicos

Informações: (61) 9.8636-1774

Realização: A Pilastra

Patrocínio: FAC – Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal