Taís Araújo vive personagem duplo em novela

Quando a novela Cara e Coragem estrear no dia 30, o Brasil vai passar a torcer pelo romance entre a empresária Clarice Gusmão e o instrutor de parkour Ítalo. Escrita por Claudia Souto (Pega-Pega), a aposta da Globo para as 19h tem Taís Araujo como presidente de uma siderúrgica que namora um atleta, seu ex-segurança, vivido por Paulo Lessa.

Com Cara e Coragem, Taís celebra mais uma protagonista nessa faixa de horário. “Tenho um carinho muito especial por esse horário, que me proporcionou as personagens que eu fiz que mais caíram no gosto do público”, conta, ao lembrar-se de Preta (Da Cor do Pecado), Helen (Cobras e Lagartos) e Penha (Cheias de Charme). Se de um lado há uma veterana, do outro, Paulo interpreta seu primeiro protagonista.

Curiosamente, esse não é o primeiro encontro dos dois atores na TV. Paulo conta que chegou a fazer figuração em Da Cor do Pecado e que usou essa informação para ajudar a quebrar o gelo no teste, em que fez uma cena romântica. “Não sabia como me aproximar, como é que você toca em Taís Araujo?”, brinca. Ele lembra que depois de falar isso e ainda dizer que a atriz era cliente de sua mãe no salão Afrodai, no Rio de Janeiro. “A gente entrou em outra sintonia, ajudou demais, aliás, ela me ajuda sempre.”

A parceria tem sido importante para os dois. “Paulo é um companheiro de cena muito talentoso, o personagem não é fácil e ele faz com muita dignidade”, diz a atriz. “Sem contar que trouxe o frescor da felicidade de fazer um personagem grande, da chance de estar nesse lugar, que deixou a gente muito emocionado “

Protagonismo negro

Além da aposta no rosto menos conhecido de Paulo como protagonista, Cara e Coragem já começa aceitando o desafio de ter como um dos casais principais dois personagens negros. Casais afrocentrados são incomuns em histórias centrais de romance na televisão.

O casal Taís Araujo e Lázaro Ramos é uma exceção. Eles formaram dupla em Cobras e Lagartos e Mister Brau. Lázaro também protagonizou Lado a Lado, fazendo par com Camila Pitanga.

Taís chama a nova novela de “case de sucesso”, já que tem um núcleo importante com personagens negros. “(Atores que fazem) minha mãe, meu irmão, meu pai. Ainda tem Jeniffer com um personagem enorme. Acho que a novela está no caminho que a gente gostaria que todas fossem”, diz. O elenco conta com Ícaro Silva, vivendo o vilão Leonardo, irmão de Clarice, Claudia Di Moura, como Martha Gusmão, Serjão Loroza, como Vini, namorado de Martha e Jeniffer Nascimento, que interpreta Jéssica.

Paulo complementa ressaltando a importância desses personagens na dramaturgia. “Não tive um Ítalo na minha infância e adolescência. Acho que ser esse cara agora é muito importante. Cara e Coragem vem também para quebrar alguns estereótipos, porque esses personagens estão no centro da trama”, diz.

Coragem

Como o nome sugere, a novela vai trazer a coragem como mote. Na trama, que mistura comédia, romance e ação, Clarice contrata os dublês profissionais Pat e Moa, vividos por Paolla Oliveira e Marcelo Serrado, para encontrarem uma fórmula secreta, que pode ser adotada tanto na medicina quanto na indústria bélica. Acostumados aos riscos em cena, eles enfrentarão perigos reais para conseguir cumprir as tarefas.

Coragem também pode ser necessária para assumir um grande amor, como no caso de Clarice, que mantém uma relação com alguém de uma realidade tão diferente da dela. Ou mesmo do casal Pat e Moa, que têm uma paixão velada e recíproca, apesar de nenhum dos dois admitir.

Cara e Coragem promete muitas surpresas. Clarice vai encarar o surgimento de uma sósia, a massoterapeuta Anita (também vivida por Taís). Sua aparição pode ser a chave para decifrar muitas questões.

E antes que digam que essa história já foi vista, Taís adianta: “Elas não são irmãs, há inclusive uma grande diferença de idade. São apenas muito parecidas”. Mas confessa que alguns segredos não foram revelados pela autora Claudia Souto. “Tem muita coisa que também não sei. E, para descobrir, é preciso assistir.”

