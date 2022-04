Tadeu Schmidt diz que ‘não queria ser odiado’ em sua estreia no BBB

Em um bate-papo com Fátima Bernardes e as ‘comadres’, o apresentador dividiu os desafios e sua trajetória no reality

O apresentador do Big Brother Brasil 22 (Globo), Tadeu Schmidt, 47, esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta sexta-feira (29) e comentou sobre sua trajetória na apresentação do reality show.

O jornalista disse que teve receio no início do programa, e teve medo do desafio. “Eu tinha medo mesmo, porque a gente vinha de dois apresentadores que são os maiores da história da televisão. Eu queria fazer bem, não queria receber muitas críticas e não queria ser odiado”, afirmou.

Porém, Schmidt diz que está satisfeito com sua performance no programa. “Nunca recebi tanto carinho quanto eu estou recebendo agora”, afirmou. O jornalista assumiu o BBB 22 após Tiago Leifert deixar o comando do programa, e foi substituído por Maju Coutinho no comando do Fantástico.

Em sua estreia no BBB, Schmidt conquistou as celebridades com seus discursos emocionados e jeito carismático. “Meu amigo, você está brilhando muito”, disse o apresentador Marcos Mion, em dia de final do BBB 22. “Que energia boa você está trazendo para a gente”.

“O vencedor é o Tadeu e acabou”, declarou o youtuber e empresário Felipe Neto. Colega do jornalista na Globo, a apresentadora Fátima Bernardes contou que sempre gostou de ver Schmidt em ação e disse que ele é divertido, inteligente, educado e bem informado. “Não tinha como dar errado”, concluiu.