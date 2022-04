Tadeu quebra protocolo e entra no gramado para abraçar finalistas de BBB 22

“Eu estou tão empolgado que eu queria gritar aqui no microfone. E quer saber de uma coisa? Protocolo coisa nenhuma. Eu quero abraçar vocês”

Manuela Ferraro

São Paulo, SP

Como de praxe, a final do Big Brother Brasil 22 (Globo) acontece no gramado da casa e tem um palco montado para o apresentador Tadeu Schmidt. Porém, logo após chamar os finalistas Arthur, Paulo André e Douglas para o jardim, Schmidt se emocionou e desceu da plataforma.

“Eu estou tão empolgado que eu queria gritar aqui no microfone. E quer saber de uma coisa? Protocolo coisa nenhuma. Eu quero abraçar vocês”, disse o jornalista. Os brothers deram um abraço coletivo e pularam com o apresentador

No terceiro ano em que famosos participam como convidados do reality, essa é a primeira final em que há apenas homens e membros do Camarote. Como o novo campeão, também se igualarão o número de homens e mulheres ganhadores.

Antes do anúncio dos resultados, a final do reality terá shows de Paulo Ricardo, Xamã, Jão, Matheus e Kauan e Léo Santana. Ainda se apresentarão as ex-sisters Naiara Azevendo, Linn da Quebrada e Maria.