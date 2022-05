SYFY exibe especial em homenagem ao ‘Dia do Orgulho Nerd’

Programação terá seleção de grandes sucessos do canal e contará ainda com a estreia do filme ‘Doom: Aniquilação’

No ‘Dia do Orgulho Nerd’, 25 de maio, a partir das 7h40 e durante todo o dia, os fãs do SYFY vão poder acompanhar uma programação especial, pensada em homenagem à data, com uma seleção de grandes sucessos do canal, além da estreia do filme ‘Doom: Aniquilação’. Confira aqui a chamada.

O especial se inicia com o clássico ‘De Volta Para o Futuro 3’, o terceiro filme de uma das franquias de maior sucesso do mundo. Na trama, após receber uma carta de Doc (Christopher Lloyd), com a data de 1885, Marty McFly (estrelado Michael J. Fox) descobre que Doc acabará sendo assassinado e decide viajar para ao Velho Oeste mais uma vez para salvar seu amigo deste trágico destino.

Na sequência, às 9h50, é a vez de ‘Waterworld – O Segredo das Águas’, uma produção de orçamento gigantesco, que conta a luta pela sobrevivência em um mundo onde superfícies secas desapareceram com o superaquecimento do planeta. Um homem (vivido pelo ator Kevin Costner), que se transformou em anfíbio, tenta proteger sobreviventes em um atol artificial enquanto combate piratas. Na história, ele também tenta descobrir se ainda há terra que não foi coberta pela água.

Às 12h20, em ‘O Mundo Perdido: Jurassic Park’, quatro anos após o fechamento do empreendimento da Ilha de Nublar, o Jurassic Park, o magnata John Hammond (Richard Attenborough), responsável pelo projeto, descobre que no “sítio B”, local onde os dinossauros foram criados, ainda restava algumas espécies vivas. Ele resolve, então, enviar uma equipe para verificar as condições de montar um novo parque, sem cometer os erros antigos e, para isso, convoca um dos seus antigos cientistas, responsável por condenar o parque no passado.

Seguido por ‘Jurassic Park 3’, às 14h50, apesar de ter ficado abalado com seu último encontro com dinossauros vivos, o Dr. Alan Grant (Sam Neill) continua dedicando sua vida a estudá-los e cria uma teoria sobre o desenvolvimento da inteligência dos velociraptors. Desesperado em busca de fundos para dar prosseguimento à sua pesquisa, ele aceita a oferta de Paul (William H. Macy) e Amanda Kirby (Téa Leoni), dois milionários que desejam fazer uma excursão aérea na Ilha Sorna e que querem contratá-lo para acompanhá-los. Porém, durante a viagem, o Dr. Alan Grant descobre a verdadeira intenção dos Kirby, que é descer até a Ilha Sorna para procurar seu filho, que desapareceu no local em uma expedição ocorrida 8 semanas antes.

Às 16h25, em ‘Anjos da Noite’, na calada da noite, vampiros se envolvem em uma batalha antiga com seus inimigos, os Lycans, um grupo de lobisomens violentos. Selene (Kate Beckinsale), uma vampira que é órfã por conta de um ataque dos Lycans, trabalha para o clã dos vampiros como uma matadora treinada. Quando os inimigos se interessam misteriosamente por Michael Corvin (Scott Speedman), um doutor mortal excepcional, Selene luta para livrá-lo de Lucian (Michael Sheen), um cruel Lycan.

Às 18h50 é a vez de ‘Resident Evil 2: Apocalipse’. No segundo filme da franquia, desde que foi capturada pela Corporação Umbrella, Alice (Milla Jovovich) passou por várias experiências biogênicas e seus genes foram modificados, o que fez com que ela adquirisse poderes, sentidos e agilidade sobre-humanos. Agora Alice precisa retornar à cidade de Racoon, com a ajuda de Jill Valentine (Sienna Guillory) e Carlos Olivera (Oded Fehr), para eliminar um vírus mortal que ameaça fazer com que todo ser humano se torne um zumbi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, às 20h35, em ‘Depois da Terra’, Cypher (estrelado por Will Smith), embarca em uma viagem espacial ao lado do filho Kitai (personagem vivido por Jaden Smith, filho do ator Will Smith), mas uma chuva de asteroides força a dupla a pousar na Terra, que há mil anos não é habitada por humanos. Cypher é gravemente ferido e Kitai precisa enfrentar grandes perigos na busca do sinalizador, o único objeto que pode ajudá-los a voltar para casa.

Na sequência, às 22h30, o SYFY traz uma estreia à sua grade de programação, o filme ‘Doom: Aniquilição’, longa baseado no videogame de grande sucesso. Na trama, ao viajar pelo espaço, um grupo de fuzileiros navais responde a uma chamada de socorro vinda de uma base em uma lua alienígena. Lá, eles descobrem que o lugar foi todo tomado por demônios com intenções malignas.

Foto/Reprodução

E, para finalizar o especial em homenagem do ‘Dia do Orgulho Nerd’, às 00h15, o canal exibe ‘Máquinas Mortais’. Centenas de anos depois que a civilização foi destruída por um evento cataclísmico, uma jovem misteriosa, Hester Shaw (Hera Hilmar), surge como a única que pode impedir Londres — agora uma cidade gigante e predadora sobre rodas — de devorar tudo em seu caminho. Impulsionada pela memória de sua mãe, Hester une forças com Tom Natsworthy (Robert Sheehan, ator Irlandês, de The Umbrella Academy), e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

Verifique a classificação indicativa.