Suzane Richthofen inicia faculdade de biomedicina no interior de SP

Condenada por matar os pais em 2002, Suzane teve sua pena convertida para regime aberto no início de 2023

Suzane Von Richthofen foi condenada por matar os pais em 2002 depois de cumprir 20 anos em regime fechado, no início de 2023 obteve a progressão de pena para o regime aberto. Após várias tentativas de iniciar um curso universitário, Suzane começou a cursar biomedicina em uma universidade particular de Itapetininga, no interior de São Paulo.

Em 2021 ela tinha sido autorizada pela Justiça para estudar em Taubaté, mas preferiu trancar o curso e se matricular mais próxima da cidade que reside atualmente.

Uma colega de sala, que não quis ser identificada, contou ao site G1 que a Faculdade Sudoeste Paulista (UNIFSP), foi de sala em sala comunicar que Suzane começaria a frequentar as aulas e que todos deveriam respeitá-la, já que esse é um direito dela como cidadã, a jovem entende a situação mas sente um desconforto em estar próxima de Suzane.

“Foram de sala em sala e comunicaram que a Suzane frequentaria as aulas. Pediram para que os alunos compreendessem e respeitassem o direito dela como cidadã. E foi assim! Na hora, fiquei surpresa e, apesar de saber que é um direito dela, me sinto meio desconfortável”, afirmou a estudante.

A UNIFSP não se manifestou sobre a matrícula de Suzane. A defesa dela também não comentou sobre o assunto.