Sophia Valverde, de ‘Poliana Moça’, faz cirurgia para retirar nódulo do seio

Atriz já está em casa e se recupera bem

A atriz Sophia Valverde, 16, a protagonista de “Poliana Moça” (SBT), foi submetida a uma cirurgia na quarta-feira (18) para a retirada de um nódulo no seio no hospital A.C.Camargo Cancer Center, em São Paulo.

“Eu precisei passar por uma cirurgia que me deixou muito ansiosa e tensa. Mas Deus, com a sua imensa bondade, fez com que tudo saísse da melhor forma possível e já estou em casa me recuperando”, celebrou pelas redes sociais.

À reportagem, Danielle, mãe da atriz, deu mais detalhes. Segundo ela, esse nódulo apareceu em dezembro. “Quando ela fez o ultrassom, estava com 2 centímetros. Fez biópsia e deu no resultado que era um Fibroadenoma (nódulo benigno)”, explica.

“Mas ele cresceu demais, e o mastologista dela, o dr. Renato Cagnacci, achou melhor tirar. Já estava com quase 6 centímetros”, revela. Sophia internou na terça (17), operou no dia seguinte, às 11h, e teve alta naquela mesma data depois das 20h.

Na postagem em que contou sobre o ocorrido, a atriz recebeu o carinho do público e de colegas de elenco. “Agradeço a todos amigos que me mandaram mensagens e vídeos pra me animar e pra me desejar boas coisas”.