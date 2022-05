Sonia Abrão relembra experiência sobrenatural com Chorão, seu primo

A apresentadora comentou sobre as vivências durante seu programa ‘A Tarde É Sua’, na RedeTV!, nesta quarta-feira (25)

Sonia Abrão, 58, lembrou experiências sobrenaturais que já vivenciou e as contou durante a edição desta quarta (25) do programa A Tarde É Sua (RedeTV!). Ao comentar sobre a aparição de Madeleine (Karine Teles) para Zé Leôncio (Marcos Palmeira) em “Pantanal” (Globo), ela afirmou que já viveu uma situação semelhante.

Ela afirmou que uma delas inclusive foi com o cantor Chorão, ex-vocalista do Charlie Brown Jr., que faleceu no ano de 2013. A apresentadora era prima do músico, e contou que a experiência aconteceu poucas horas antes da morte do artista.

“Eu tenho uma estante grande no quarto, e meu filho tem mania de pendurar aquele boné do ‘Família 013’, do Chorão, do Charlie Brown Jr. Ele pendurava na quina da estante Eu estava quieta, lendo, e de repente, o boné se desprendeu da estante, foi caindo no chão. Não é que ele se desprendeu e caiu: a sensação que eu tive é que ele estava descendo em câmera lenta”, contou.

“Depois, nesse dia, de madrugada, toca o telefone e meu primo Chorão tinha morrido. Para mim, ficou muito evidente que ele passou por ali e, de alguma maneira, ele estava avisando [sobre a própria morte], não só a mim, como a toda família”, continuou.

A apresentadora também relatou outra experiência que teve com uma amiga próxima, que também faleceu. “Eu estava no meu quarto, na minha cama, e de repente ela estava do meu lado. Ela tocou em mim, estava chorando e dizia assim: ‘por favor, Sonia, me fala se eu estou viva ou estou morta. Eu não consigo saber'”, contou ela, que ainda afirmou que a aparição não foi um sonho.