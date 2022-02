Sogra de Jojo Todynho responde ex-marido e revela: “Fui esfaqueada”

Marcia contou em vídeo que Renato Souza nunca foi próximo ao filho e que ele teve inúmeros comportamentos abusivos com a família no passado

Marcia Antocevicz, sogra de Jojo Todynho saiu em defesa do filho, Lucas Souza, que foi acusado de excluir o próprio pai da cerimônia de casamento com a cantora no último sábado (29). Renato Souza afirmou que o filho “negou suas origens”, mas, a mãe deu sua versão sobre a relação da família no Instagram nesta quarta-feira (2).

Marcia fez questão de se pronunciar sobre a polêmica e garantiu que o ex-marido e o filho não têm uma relação próxima. “Boa tarde, pessoal! Me chamo Márcia, sou mãe do Lucas, marido da Jojo Todynho. Estou aqui para gravar esse vídeo para relatar o vídeo que o senhor Renato mandou, divulgou aí, em que se diz tão pai do Lucas, né? Mas que nunca criou. Nunca foi um pai, sempre criei os meus três filhos sozinha. E aí eu preciso relatar que ele nunca foi um bom pai, nunca criou, nunca quis pegar [no colo]”, contou.

Ela disse que o ex teve inúmeros comportamentos abusivos com a família no passado. “Eu convivi com ele por 12 anos e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Foi um relacionamento abusivo, eu fui traída, eu fui esfaqueada. Tudo o que você imagina aconteceu na minha vida. E ele sempre na bagunça, sempre na folia, nunca quis saber dos filhos. E até hoje eu tenho medida protetiva contra ele, vários boletins de ocorrência, até fiz mais um essa semana”, completou.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Pai acusou o filho de “Negar suas origens”

Renato Souza, sogro de Jojo, se pronunciou após ser cobrado por não ter ido ao casamento do filho. Segundo o relato do caminhoneiro, divulgado pela colunista Fábia Oliveira, sua ausência na cerimônia teria sido motivada pela postura do oficial do exército de “negar suas origens”.

“Sou o pai do Lucas Souza, o militar que se casou com a Jojo Todynho, no sábado. Me perguntaram por que eu não fui ao casamento, então queria esclarecer isso. Eu não fui no casamento porque, na verdade, ele negou suas origens. Um dia antes do casamento, ele me ligou dizendo que não era pra ir ninguém de lá [Fazenda Rio Grande – cidade onde ele foi criado e boa parte da família patrona ainda mora]”, começou ele.

Renato afirmou ter ficado decepcionado com a atitude do filho. “E isso me deixou muito traumatizado e entristecido, porque realmente ele se criou ali e eu não aceitei. Ele também me falou coisas, que eu não ajudei a criar ele, que quem criou ele foi a mãe dele. Infelizmente me entristeci muito. Ele tem uma descendência lá da Fazenda Rio Grande, dos Souza, e ninguém ficou sabendo [do casamento]. Só pelas mídias”, finalizou o caminhoneiro.