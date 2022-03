Espetáculo internacional que homenageia o astro Frank Sinatra desembarca na capital do país para apresentações no Teatro UNIP

Depois do sucesso em 2017, “Sinatra Forever” volta a Brasília em maio de 2022 para duas apresentações no Teatro UNIP, na 913 Sul. O espetáculo musical icônico que homenageia Frank Sinatra é estrelado pelo ator e cantor norte-americano Rick Michel, reconhecido por interpretar o astro há 40 anos. “Sinatra Forever” saiu dos palcos de Las Vegas para rodar o mundo e já foi visto por mais de um milhão de pessoas. Em turnê, passou por diversos países como os Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Nova Zelândia, Costa Rica e Brasil, onde retornará neste ano para apresentações em seis cidades (Rio de Janeiro,

Curitiba, Maringá, Londrina, Cuiabá e São Paulo), além da capital federal.

Acompanhado por uma orquestra de câmara, Rick Michel surpreende os espectadores em todas suas apresentações, não só pelo timbre de voz semelhante ao do astro Frank Sinatra, como também por interpretar de forma única o maior cantor pop americano de todos os tempos. Rick traz para os palcos a musicalidade dos clássicos I’ve got you under my skin, New York, New York, Lady is a tramp, Fly me to the moon, My way e, ainda, Garota de Ipanema, gravada por Sinatra e Tom Jobim em 1967. Com um repertório extenso e intocável, a proposta de “Sinatra Forever” vai além de um tributo ao ídolo, “o show é uma saudação, uma homenagem à voz mais marcante de todos os tempos e suas canções”, conclui o produtor do espetáculo.

Os ingressos para as duas apresentações em Brasília já estão à venda pelo site da Ingresso Digital. O valor das entradas varia de R$ 140,00 (meia) a R$ 280,00 (inteira). O espetáculo seguirá todos os protocolos de higiene e distanciamento social exigidos pelas autoridades sanitárias locais contra o novo coronavírus, assim como o Teatro UNIP, que exige comprovante de vacinação, uso de máscaras na dependência do teatro, e recomenda distanciamento durante os fluxos de maior movimentação, como início e término de cada apresentação.

Serviço:

Sinatra Forever, com Rick Michel e Orquestra

Data: 6 de maio de 2022 (sexta-feira)

Horários: às 19h e 21h

Abertura dos portões: 30min antes de cada sessão

Local: Teatro UNIP

Endereço: SGAS Quadra 913, Asa Sul, Brasília-DF

Ingressos: R$ 280,00 (inteira)/ R$ 140,00 (meia-entrada)/ R$ 140,00 (solidário – 1kg de alimento não perecível)

Site de vendas: Ingresso Digital

Produção: 3LM Entretenimento

Classificação indicativa: 14 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis)