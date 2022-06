Simone faz show de duas horas sozinha, mas Simaria chega no fim e causa climão

Simaria, com mal-estar, só chegou ao show no final da apresentação de Simone, que já havia se despedido do público

Um verdadeiro climão se instaurou entre as irmãs e cantoras Simone e Simaria em um show em Caruaru (PE) na madrugada de sábado (11). Isso porque Simaria havia sentido um mal-estar e não conseguiu ir ao show.

Com isso, Simone fez mais de duas horas de apresentação sozinha. Simaria, sentindo-se melhor, resolveu pegar a estrada. Ela apareceu no final do show, no momento em que Simone já se despedia do público, interrompeu a irmã e ainda quis cantar mais três músicas.

O momento viralizou nas redes sociais, e o nome de Simaria foi parar entre os assuntos mais comentados. O caso mexeu com os fãs que têm se mostrado divididos. Enquanto uns apoiam Simaria, outros dizem que ela seria “chata” e que Simone mereceria uma carreira solo.

Nenhuma das duas até a publicação deste texto havia se pronunciado sobre o que aconteceu em Caruaru. A assessoria de ambas também não respondeu as solicitações.

Essa não é a primeira vez que há um certo estranhamento entre as duas. Em recente gravação do Programa do Ratinho (SBT), ambas discutiram e os áudios foram parar na internet.

Ao F5, Simone explicou o ocorrido durante o lançamento do projeto “Bar das Coleguinhas 2”. “Somos irmãs e às vezes a gente briga, é natural. Mas acima de tudo o amor prevalece”, disse ela, afirmando que aconteceu no microfone, algo que costuma acontecer no camarim ou em casa.

Segundo a cantora, após o desentendimento, as duas sentaram para conversar e pedir desculpas porque sabem quando erraram. “Acima de tudo existem dois seres humanos, duas irmãs que amam incondicionalmente uma à outra”, disse ela. A irmã, Simaria, acrescentou: “Somos pessoas normais.”