‘Shazam! 2’ ganha nova data de estreia nos EUA para não competir com ‘Avatar 2’

No Brasil, Shazam! 2 continua com a mesma data que já havia sido anunciada e chega aos cinemas no dia 29 de dezembro

O filme Shazam! Fury of the Gods ganhou uma nova data de estreia nos cinemas dos Estados Unidos. Anteriormente, a estreia estava prevista para o dia 16 de dezembro, mas a obra será lançada uma semana depois, no dia 21 de dezembro. Segundo o site Deadline, a mudança foi anunciada pela Warner Bros. durante a CinemaCon 2022 – evento em que os estúdios apresentam novidades e lançamentos da indústria cinematográfica.

A data foi alterada para evitar conflitos com o filme Avatar 2, que tem estreia prevista para o dia 16 de dezembro. No Brasil, Shazam! 2 continua com a mesma data que já havia sido anunciada e chega aos cinemas no dia 29 de dezembro.

No elenco, Zachary Levi retorna ao papel principal e Gal Gadot aparece como a Mulher Maravilha. Além deles, a produção conta com nomes como Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Faithe Herman e outros.

Estadão Conteúdo