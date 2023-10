Influenciadora digital é famosa pelo conteúdo de humor, e agora lança carreira musical com balada divertida e dançante

Os mais de dezesseis milhões de seguidores de Nicole Louise nas redes sociais sabem

muito bem que, além dos vídeos hilários em que aborda as circunstâncias do dia a dia, ela

também arrasa muito na música.

Ao lado do humor e do deboche fino que só ela tem, a música está por todo lado – seja

como trilha sonora dos vídeos, em dublagens, paródias ou covers espalhados pela timeline

dela. Nos vídeos, ela demonstra ser uma artista completa, revelando ser uma atriz e com

muito talento para ser cantora, com sua voz única e incrível. Além disso, ela ainda toca

piano, violão e dança, impressionando pelo talento em cada uma dessas coisas.

Assim como a artista, muitos fãs devem ter ficado ansiosos pelo dia em que ela lançaria seu

próprio trabalho como cantora, e esse dia chegou! Nesta sexta-feira, 27 de outubro, Nicole

se lança na carreira musical com o single Dedo podre, primeiro da carreira. Composta por

Elias Mafra e Renne Fernandes, a letra aborda as repetidas frustrações amorosas daqueles

pessoas que, aparentemente, não têm o dom de escolher bem seus parceiros românticos –

e no ditado popular são acusadas de terem o “dedo podre”. “Em quem que eu vou por a

culpa?/ No meu cupido ou no meu dedo podre?/ Meu coração não acerta uma”, questionam

os primeiros versos da música.

Os arranjos, de Raul Alaune e Mateus Melo, que assinam também a produção, embalam a

música num ritmo gostoso e dançante, entre o pop brega e o piseiro. A produção é do selo

48K, dos produtores já citados, e sai pelo selo Escalada Music, dos mesmos produtores. O

selo foi lançado recentemente com o intuito de impulsionar o desenvolvimento da carreira

de músicos com aspirações profissionais.

Nicole tem um gosto bastante eclético e afirma que, por enquanto, a ordem é experimentar.

“Quando eles me mandaram essa música, eu gostei muito, achei muito compatível com o

que meu público se identifica e que seria uma ótima música pra galera começar a conhecer

meu trabalho”, afirma a cantora.

Antes de lançar o singles, chegou a brincar com outros ritmos, como o funk, mas o pop

brega de Dedo podre foi o que mais vibrou na frequência certa para essa estreia. Os

próximos trabalhos já estão a caminho e há pelo menos seis canções engatilhadas para os

próximos lançamentos, com as guias já gravadas, passeando por outros gêneros. Por

enquanto, o plano é sentir a recepção do público para decidir que caminhos seguir no

futuro.

“Foi muito prazeroso produzir com ela. Ela estava sempre muito animada e disposta a nos

escutar, fazer o laboratório, testar e encontrar a melhor versão possível desse novo rumo

que ela quer tomar na carreira”, descreve o produtor Mateus Melo. “Eu fiquei muito surpreso

quando vi o desempenho dela no estúdio.

Ela chegou, sentou ao piano, começou a tocar e me surpreendeu. Ela domina muito bem o

instrumento, tem uma consciência vocal muito boa e eu gosto muito do timbre dela. É uma

excelente intérprete e tem muito futuro na música”, elogia Júlio Salinas, Diretor artístico e

sócio da 48K e da Escalada Music.

O produtor Raul Alaune destaca o profissionalismo e adaptabilidade da artista: “Essas foram

as primeiras sessões de estúdio da vida dela, e foi legal ver a evolução dela a cada dia. Ela

rapidamente pegou o jeito de gravar, que é diferente de cantar normalmente”, diz.

A música ganhará um videoclipe no futuro, que será realizada pela produtora Fekin Studios,

e estará presente em todas as principais plataformas de streaming. Mas Nicole garante que

não quer fazer carreira apenas no mundo virtual. “Eu gosto de estar no palco. Eu gosto de

cantar e de animar a galera. Eu sou eu, quando estou ali. Dá aquele nervosismo, antes,

mas quando eu subo no palco eu só me jogo, canto e eu brinco gostoso”, anima-se a

cantora, que se inspira na diva Ivete Sangalo como performer.

Independente dos caminhos que siga na música daqui em diante, uma coisa é certa: Nicole

promete muita animação e diversão. “Eu sou muito eu mesma, em tudo que faço. Gosto de

zoar e mostrar as dores mesmo. Tem que falar de tudo. Mas eu quero uma pegada cheia de

energia nos meus shows. Pretendo levar a galera lá pra cima, quero todo mundo feliz”,

garante a musicista.

SOBRE | NICOLE LOUISE

Nicole Louise, nascida em Brasília, tem 21 anos e começou a vida artística ainda criança.

Aos seis anos de idade, começou a aprender teclado com o pai, Islou Silva. Aos 8, ele

começou a lhe ensinar também violão. Aos 11, com os primos, começou a experimentar as

primeiras brincadeiras com vídeos de celular e postagens na internet, sem saber que isso

se tornaria uma carreira um dia. Sabia, no entanto, que tinha o sonho de se tornar uma atriz

e cantora famosa.

Aos 13, já uma “moleca espichada”, nas palavras dela, com 1,78m de altura, começou a

jogar basquete. Hoje tem 1,83m e costuma brincar com essa característica em seus vídeos

humorísticos. Aos 17, quase terminando o ensino médio, consegue permissão e apoio do

pai para ir morar sozinha em São Paulo e tentar carreira de atriz.

No começo, morou em um convento. Em 2019, começou a gravar vídeos de comédia e,

embora não tivessem alcançado um grande público de imediato, propiciaram uma grande

rede de articulação para ela. Em 2020, com a quarentena imposta pela pandemia da Covid19, intensificou a produção. Utilizava muito o reels, ferramenta recém-lançada, e alcançou

grande visibilidade. Hoje é uma grande influenciadora, com mais de treze milhões de

seguidores no TikTok e mais de três milhões no Instagram.

Além do conteúdo humorístico, a música sempre esteve presente em toda a sua produção.

Em 2022, decidiu dar um pontapé na carreira musical e dar vazão a este sonho também.

“Eu decidi que queria começar a lançar músicas, porque é algo que está na minha vida, nas

minhas veias. Música pra mim é vida. Eu acordo e quero tocar, viver a música. Ontem

mesmo eu tava meio borocoxozinha, fui pro banheiro, coloquei uma música triste e me

joguei”, brinca. E daqui pra frente ela pretende focar 100% na carreira musical, então se

preparem que vem muita novidade boa.