Sete músicos e escritores tomam posse na Academia de Letras e Música do Brasil; Almub completa 46 anos em outubro

Artistas querem ampliar troca de conhecimento e visibilidade de obras. Recitais e mostras literárias estão previstos para próximos meses.

A Academia de Letras e Música do Brasil (Almub) realiza na próxima quarta-feira (05) a cerimônia de posse de sete novos integrantes. A atividade será na Casa Thomas Jefferson (CTJ Hall) da Asa Sul, em Brasília, restrita a convidados, mas com transmissão pelo canal da Almub no Youtube.

Entre os novos integrantes da academia estão quatro artistas da área de Música e, três, das Letras. Os escritores que passam a ocupar uma cadeira da Almub são Luciano Maia, Marcelo Antônio Ceará Serra Azul e Luci Afonso. Os músicos que tomam posse e em seguida fazem recital são Ana Cecilia Prista Tavares, Kathia Virgínia Guacury Pinheiro, Paulo Cesar Vieira Xavier e Elza M. de Almeida Nogueira.

“Procuramos promover um amplo painel, com músicos que primam pela excelência em suas áreas de atuação e instituições às quais estão ligados. Teremos a participação da cravista Ana Cecilia Tavares, referência internacional no estudo da Música Barroca e a violinista Kathia Pinheiro, que foi spalla (primeiro violino) da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional por quase 20 anos”, destaca Augusto Guerra Vicente, diretor de Música da Almub.

Com o arrefecimento da pandemia, a academia espera abrir uma nova fase, que vai contar com a promoção de recitais com regularidade, em um amplo escopo, que irá do Choro à Música de Vanguarda. A variedade também pretende ser a marca da programação literária.

“A posse de novos escritores na academia será um momento ímpar em que se verá quão importante é a tarefa dos que se dedicam a essa arte que é o trabalho com a palavra escrita”, celebra a escritora e jornalista Margarida Drumond de Assis, diretora de Letras da Almub.

“O escritor registra o seu tempo, o espaço, a vida. Disponibiliza o entretenimento aos leitores e também informa, possibilitando o despertar da consciência para uma vida cidadã com mais harmonia entre todas as pessoas.”

Intercâmbio cultural

A Academia de Letras e Música do Brasil (Almub) completa 46 anos em 2022. Fundada em 23 de outubro de 1976, em Brasília, pela escritora Arlette Pereira da Costa, tem como patrono Juscelino Kubitschek, que ocupa a Cadeira nº 1. A entidade promove, fomenta e divulga a cultura no âmbito das letras e da música, estimulando a visibilidade e o intercâmbio de conhecimento entre os artistas. Atualmente, a Almub conta com 81 integrantes, sendo 39 nas cadeiras de Letras e 42 na área de Música.

“Os novos acadêmicos podem trazer para o nosso ambiente contemporâneo o legado de valorosas presenças na História da Almub, de 46 anos de existência”, afirma Meireluce Fernandes, presidente da academia. “A importância é a soma das responsabilidades, em prol do fortalecimento e do engrandecimento dos ideais almubianos, dando continuidade ao esforço em prol da imortalidade dos acadêmicos.”