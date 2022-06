Seriado médico ‘Sob Pressão’ chega à quinta temporada primeiro no Globoplay

Veja destaques da programação da televisão e do streaming desta quinta (2)

A equipe do fictício hospital Edith de Magalhães está de volta, ainda mais estressada do que antes. Logo no primeiro episódio da nova safra, uma explosão numa refinaria causa vítimas e mobiliza todos os personagens.

Nomes como Lázaro Ramos, Marco Nanini, Tony Ramos e Emilio Dantas fazem participações especiais. A plataforma vai liberar os 12 episódios ao ritmo de dois por semana, e a exibição pela Globo só deve ocorrer no segundo semestre.

BORGEN: O REINO, O PODER E A GLÓRIA

Depois de três temporadas de 2010 a 2012, retorna a aclamada série sobre os bastidores da política dinamarquesa. A ex-primeira-ministra Birgitte Nyborg agora é a ministra das Relações Exteriores de seu país e precisa lidar com uma crise internacional detonada pela descoberta de petróleo na Groenlândia.

CHACINA DE OSASCO

Sete anos depois da maior chacina da história do estado de São Paulo, uma equipe de jornalistas volta à cena do crime e reencontra os principais envolvidos no caso que matou 17 pessoas. Documentário de Pablo Toledo e Gustavo Costa.

AQUECIMENTO JURASSIC WORLD: DOMÍNIO

Para promover a estreia nos cinemas do mais novo longa da franquia, o canal exibe em sequência os cinco títulos anteriores —”Jurassic Park” (13h30), “O Mundo Perdido” (15h50), “Jurassic Park 3” (18h05), “Jurassic World” (19h45) e “Reino Ameaçado” (22h).

Telecine Premium, a partir de 13h30, 12 anos

CLUBE DO DISCO

A cantora e produtora musical Margareth Reali ouve e comenta o “Clube da Esquina”, o álbum de Milton Nascimento e Lô Borges que completa 50 anos em 2022. Inscrições em inscricoes.sescsp.org.br.

Zoom, 19h, 14 anos, grátis

LINHAS CRUZADAS

A jornalista Thaís Oyama e o filósofo e colunista da Folha Luiz Felipe Pondé discutem a educação domiciliar, recém-aprovada pela Câmara.

Cultura, 22h, livre ​