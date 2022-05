‘Ser artista é acima de tudo, ser humano’; veja apoio de famosos a Juliette

A campeã do BBB 21 recebeu apoio de amigos e fãs, após comentário de Samantha Schmütz sobre ela ser ou não considerada uma artista

Ingrid Guimarães, Marina Ruy Barbosa, João Vicente de Castro, Anitta. Esses são alguns famosos que saíram em defesa da cantora e ex-BBB Juliette, 32, após um comentário da humorista Samantha Schmütz, 43, sobre ela ser ou não considerada uma artista.

“Acho ótimo ela se posicionar… Mas ela é artista?”, disparou Schmütz nas redes sociais em um post que mostrava a cantora no “Altas Horas” dizendo que, “como artista” sentia-se na obrigação de participar “de tudo aquilo que refletisse na sociedade”.

A repercussão não foi boa. Schmütz deletou o post, mas não adiantou, os comentários vieram rápido e todos em defesa de Juliette. A atriz Ingrid Guimarães, 49, fez uma reflexão em seu Instagram, dizendo que “ser artista é acima de tudo, ser humano!”.

“Somos também cidadãos e temos vozes. Ser artista vai muito além do ser famoso. Levamos discussões sérias (mesmo que através do humor) criamos reflexões através de um texto, uma expressão, uma dança, música, imagens, telas. Damos voz também a quem não tem voz”, completou.

Juliana Paes, que também já teve um desentendimento público com Schmütz, se posicionou nos comentários do novo clipe de Juliette. “Fiquei com essa música o dia todo na minha cabeça… amooo”, afirmou ela, seguida por Marina Ruy Barbosa: “Minha artista. Artista que encantou o Brasil todo! Você é luz e ninguém apaga isso”.

Anitta também se posicionou nos Stories do Instagram. “Olhei e gritei artista”, afirmou ela em uma imagem do novo clipe da ex-BBB. Já o ator João Vicente de Castro afirmou que “gostar é facultativo. Respeitar é obrigatório” em uma foto de Juliette.

Mensagem semelhante compartilhou a atriz Alice Wegmann: “Não é porque alguém não gosta da arte da pessoa que isso faz ela não ser artista. Juliette é artista sim. Pode ter se descoberto artista há pouco, mas é.”

A cantora Kátia Aveiro, irmã do jogador Cristiano Ronaldo, também se manifestou: “Ser artista é uma construção, é um processo e todos começam por algum lugar… não importa o tempo, o que importa é como faz e o que se conquista.”

Em meio à polêmica, a própria Juliette respondeu: “A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso… é tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade”, disse Juliette. “Então, sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa”.