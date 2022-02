O sábado (19) tem almoço no Assados do Fred com aquela roda de choro com o grupo Chorando Baixinho

Brasília já sente o clima de carnaval no ar e, mesmo sem grandes eventos, é possível sim fazer um esquenta agradável e seguro do feriado mais esperado do ano. A Casa de Carnes Assados do Fred traz a semana cultural para os brasilienses. Na próxima sexta-feira (18), o Happy Hour tem Ton Ribeiro traz um samba bem gostoso que vai combinar com o churrasco .

O sábado (19) tem almoço no Assados do Fred com aquela roda de choro com o grupo Chorando Baixinho. Durante à noite, o melhor da MPB com a artista Aduarte Júlia e Lucas, em um clima romântico para embalar a noite dos casais de Brasília.







Os dias e horários de funcionamento do Assados do Fred são de quarta-feira (das 11h às 15h) quinta-feira (das 11h às 15h e das 18h às 23h), sexta-feira (das 11h às 15h e 18h às 23h), sábado (das 11h às 16h) e domingo (das 11h às 16h)

Crédito: Foto divulgação

Serviço: Semana cultural do Assados do Fred marca o pré-carnaval de Brasília

Endereço: CLS 302 Bloco C loja 02 – Quadra do Fashion Mall – Asa Sul – DF

Horário: quarta-feira (das 11h às 15h) quinta-feira (das 11h às 15h e das 18h às 23h), sexta-feira (das 11h às 15h e 18h às 23h), sábado (das 11h às 16h) e domingo (das 11h às 16h)

Contato (Whatsapp): (61)3877 8939