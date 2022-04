Sem Vivi Araújo, Mancha Verde é campeã do Carnaval em SP pela segunda vez

A alegria dos componentes da escola e a beleza dos carros alegóricos contagiaram a arquibancada

A Mancha Verde foi anunciada nesta terça (26) como campeã do Carnaval 2022 em São Paulo. Com 269.9 pontos, a escola de samba foi a que mais pontuou segundo a apuração realizada no sambódromo do Anhembi.

A disputa foi acirrada com as escolas Mocidade Alegre, Império da Casa Verde e Tom Maior até o último critério anunciado pela Liga-SP: Comissão de Frente.

Com um acidente antes mesmo de entrar no Sambódromo do Anhembi, a Mancha Verde fez um desfile que começou marcado por problemas na primeira noite do grupo especial do Carnaval 2022 em São Paulo. No entanto, a alegria dos componentes da escola e a beleza dos carros alegóricos contagiaram a arquibancada.

Ainda durante a concentração, o braço de uma das alegorias caiu. Tratava-se de uma parte do carro abre-alas, e os membros da agremiação precisaram correr para tentar minimizar o acidente para a Mancha conseguir entrar. Isso gerou sete minutos de atraso até que a Comissão de Frente entrasse na avenida.

Mesmo assim, a escola deixou um buraco na avenida, já que o carro que sofreu o acidente entrou apenas 15 minutos depois. Isso pode acarretar desconto de pontos, e também fez a escola precisar correr para encerrar sua apresentação dentro dos 65 minutos máximos estipulados para o andamento.

Vice-campeã do Carnaval 2020, a escola originada da torcida organizada do Palmeiras escolheu como tema o samba-enredo “Planeta Água”, escrito por Marcio André Filho, Marcelo Lepiane, Lico Monteiro, Rafael Ribeiro, Richard Valença, João Perigo, Solano Mota, Leandro Thomaz, Telmo JB, Lanza Muniz Moraes e Rosali Carvalho.

É a segunda vez que a escola de samba paulistana conquista o primeiro lugar.