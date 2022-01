Sem Scooby, Piovani dividirá guarda dos filhos com Cintia Dicker

Durante a ausência de Scooby, a guarda de Dom, 9, e dos gêmeos Bem e Liz, 5, continuará compartilhada, mas agora entre Piovani e a modelo

Após a confirmação de que Pedro Scooby, 33, estará no Big Brother Brasil 22 (Globo), muitos fãs especularam sobre a guarda de seus três filhos, que ele compartilha com a atriz Luana Piovani, 45. Mas foi sua mulher, a modelo Cintia Dicker, 35, que esclareceu tudo, neste domingo (16).

Durante a ausência de Scooby, a guarda de Dom, 9, e dos gêmeos Bem e Liz, 5, continuará compartilhada, mas agora entre Piovani e a modelo. “Não precisam se preocupar. Eles estão comigo agora, depois vão para ela [Piovani], depois voltam para mim. Está tudo certo”, afirmou Dicker.

Em conversa com seus seguidores no Instagram, a modelo disse estar recebendo muitas perguntas sobre BBB e que a sensação é a de “que loucura, irmão!”. Ela acrescentou que a pior parte tem sido o confinamento e que está ansiosa para vê-lo no programa a partir de amanhã.

Sobre ela mesma ir ao reality, Dicker disse que “não gosto de falar ‘eu nunca’, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas nesse momento agora eu não iria não. Aliás, dou parabéns para quem aceita, porque é coragem.”

Já Piovani, que foi casada com Scooby por cerca de seis anos, já havia afirmando que não comentará o programa, apesar da participação do ex. “Nunca assisti [ao programa] na vida. Não é agora que eu vou ver. Eu vou acabar sabendo de algumas coisas aqui pelas redes sociais, mas enfim…”.

“Acho que vocês não vão achar o entretenimento que vocês estão querendo aqui”, já havia afirmado ela. “Mas eu estou adorando que vocês estão vindo me seguir, porque daí a gente fica numa tribo maior. Então bem-vindos a todos vocês que estão chegando.”