‘Se eu fosse ele, saía da internet e focava no futebol’, diz Carlinhos Maia sobre Neymar

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, foram os primeiros a chegar ao Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., nesta segunda-feira (3) em São Paulo.

Carlinhos, que é um dos apresentadores da noite, chegou vestindo terno e gravata pretos e muitas joias, como brincos, anéis, colar e um broche de ouro com pedras.

Questionado sobre as polêmicas envolvendo Neymar, Carlinhos afirmou que o amigo deveria “focar em jogar bola” e em seus eventos sociais.

“Ele é muito gigante no que faz. As pessoas focam muito na parte ruim. A gente está perdendo a essência uns dos outros. É uma pessoa que erra, que tem problemas. Ninguém sabe o que se passa na casa dele, na família nele, na cabeça dele”, falou Carlinhos.

Nos últimos dias, o fundador do projeto travou briga pública com a atriz Luana Piovani, que o criticou por um projeto associado à privatização de áreas no litoral brasileiro.

“Se eu fosse ele, respirava fundo, focava no futebol dele, saía um pouco da internet e fazia isso que ele está fazendo, que é ajudar as pessoas”, completou o influencer.