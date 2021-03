Sarah é a oitava eliminada do BBB 21

O cantor sertanejo Rodolffo, que ficou com 22% enquanto a paraibana Juliette recebeu apenas 1,24%

A eliminada do BBB21 nesta terça-feira (30) é a brasiliense Sarah Andrade com 76,76% dos votos. Ela disputava a permanência na casa com o cantor sertanejo Rodolffo, que ficou com 22% enquanto a paraibana Juliette recebeu apenas 1,24%. A consultora de marketing foi a mais votada essa semana pelos brothers para ir ao paredão.

Apesar do forte favoritismo no início da edição quando se uniu com o pernambucano Gil e Juliette, o público foi perdendo a admiração após alguns posicionamentos durante o programa e a falta de visão de jogo. Sarah também se envolveu em polêmicas ao desdenhar da pandemia. Uma das falas da consultora de marketing afirmava que os protocolos de segurança durante a festa de reveillon que ela foi eram frescura. A brasiliense chegou até a levar uma bronca indireta do Tiago Leifert ao vivo.