Sandy fica ruiva e recebe aprovação dos seguidores

No dia do início das vendas dos ingressos da sua nova turnê, que começa em agosto, a cantora vibrou com a alta procura por entradas

A cantora Sandy, 39, deixou para trás os cabelos loiros e mostrou aos fãs pelas redes sociais o novo visual ruivo. A artista ainda brincou ao dizer que a “Maria Chiquinha fazendo cosplay de Viúva Negra”. Feliz da vida, ela se prepara para a volta aos palcos. No dia do início das vendas dos ingressos da sua nova turnê, que começa em agosto, a cantora vibrou com a notícia sobre a alta procura por entradas em poucas horas. “Acabei de saber que o site de venda de ingressos até travou devido ao grande número de acessos! Estou toda boba e emocionada”, disse a cantora. A filha mais velha de Xororó e Noely Lima não esconde que anda feliz com o reencontro com os fãs. “Nem acredito que depois de tanto tempo vou reencontrar vocês. Não sabia que tinha tanta gente querendo me encontrar também. Meu Deus que emoção”, assumiu a também compositora. Sandy está longe dos palcos desde 2019, quando apresentou ao lado do irmão, Junior Lima, a turnê comemorativa “Nossa História”. Serão 14 shows em dez capitais e três cidades paulistas. A temporada começa com uma pré-estreia em Jaguariúna (SP), dia 5 de agosto.