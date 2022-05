Sandra Annenberg desabafa sobre menopausa e diz que é sofrido

Apresentadora do ‘Globo Repórter’ admite que tem sido complicado envelhecer

Sandra Annenberg está descobrindo que não é nada fácil envelhecer. Perto de completar 54 anos de idade no início de junho, a apresentadora do “Globo Repórter” contou que entrou na menopausa e convive com os sintomas do climatério -nome científico que descreve a transição fisiológica do período reprodutivo da mulher para o não reprodutivo- .

Convidada para participar do debate do “Saia Justa”, do GNT, exibido nesta quarta-feira (25), sobre as dores e delícia das mulheres na faixa dos 50, a jornalista revelou que tem sofrido com alguns incômodos como fogacho, pele seca e irritação. “Estou no pico do climatério. São 25 sintomas que existem no climatério e você ainda vai ter o seu… Achava que eu ia passar batida, que isso não ia me pegar, mas está pegando brabo [o climatério]”, avisa.

Sandra lembrou que falar sobre a menopausa continua sendo um tabu entre as mulheres. “Não é maravilhoso, não. A mãe fala para a gente da primeira menstruação, da [primeira] transa, quando fala, mas ninguém fala sobre a menopausa. Não é fácil envelhecer, não é gostoso, é sofrido”, admite ela.

Ela também comentou ainda para Sabrina Sato, Luana Xavier, Larissa Luz e Astrid Fontenelle que tem procurado ameniza os sintomas do climatério com reposição hormonal, alimentação saudável e atividade física. Outra fator que tem a ajudado é a compreensão do marido, o jornalista Ernesto Paglia:

“O cara tem que estar junto, tem que pegar na mão. A gente conversa muito. Demorou a cair a ficha, demorei a entender”, assume a jornalista, que espera dias melhores: “Acredito que, depois de todo período crítico, vem a bonança”.