Samantha Schmütz detona Juliette, sofre críticas e desliga o telefone na cara de repórter

Atriz questionou a legitimidade da ex-BBB após ela se definir como ‘artista’

Samantha Schmütz não aguenta os “isentões” e costuma usar suas redes para criticar os colegas de profissão que não usam sua visibilidade para se posicionarem politicamente. Foi assim com Juliana Paes, que se declarou “neutra” no ano passado –e ouviu poucas e boas da atriz. Aconteceu de novo nesta segunda-feira (16), mas desta vez a bronca foi com Juliette.

A ex-BBB e hoje cantora de sucesso –ela havia se apresentado e lotado uma das maiores casas de show de São Paulo no fim de semana– afirmou, no “Altas Horas” deste sábado (14), que “como artista” sentia-se na obrigação de participar “de tudo aquilo que refletisse na sociedade”. Juliette –sentada ao lado de Juliana Paes– chegou a fazer uma ressalva ao se incluir no rol dos artistas. “Ainda estou me tornando”.

O discurso da “obrigação” de uma pessoa pública se posicionar politicamente é o mesmo defendido ardorosamente por Samantha. Mas desta vez a atriz, que tenta a carreira de cantora há alguns anos, viu outro problema ali. “Acho ótimo ela se posicionar… Mas ela é artista?”, escreveu Schmütz.

Ela se arrependeu e apagou o comentário logo depois, mas o estrago já estava feito. “O Brasil respira arte… O nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro para desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e se reinventar é pura arte”, afirmou Lumena, ex-BBB 20.

Outros ex-participantes do reality também criticaram a postura de Samantha. “Por que tem gente que desmerece tanto alguém só por ser ex-BBB? É uma p… falta de respeito ou é recalque só porque tem gente que dá certo e é amada e aclamada por um país inteiro?”, escreveu Eliezer.

A atriz Alice Wegmann usou de uma certa doçura para se posicionar a favor da paraibana. “Não é porque alguém não gosta da arte de uma pessoa que isso faz ela não ser artista. Juliette é artista, sim. Pode ter se descoberto há pouco, mas é.”

Procurada pela reportagem para comentar o caso, Samantha Schmütz disse não que não conseguia ouvir a voz da repórter do outro lado da linha, se desculpou por “estar na França” e não atendeu mais às ligações.