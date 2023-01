Saiba quem é quem em Vai na Fé, a nova novela das 19h da Globo

Trama tem Sheron Menezzes como protagonista e tentará se aproximar do público evangélico

A nova novela “Vai na Fé”, da rede Globo, estreia nesta segunda-feira (16) e tem o desafio de aproximar a emissora do público evangélico. A protagonista Sol é vivida pela atriz Sheron Menezzes, uma vendedora de marmitas.

A nova trama da faixa das 19h é de Rosane Svartman e tem no elenco José Loreto, que interpreta o mulherengo Lui Lorenzo. O ator disse que a sensualidade do papel o ajudou na vida real. “Eu tenho até me cuidado mais, me dou mais atenção. Quando eu chego às gravações costumo dizer que estou lindo”, disse.

Com uma mensagem positiva e de luta, o núcleo central da novela vai abordar a vida pessoal e familiar da protagonista e também o envolvimento dela com Lui, que ocorrerá após Sol passar por dificuldades e procurar ouras formas de renda. Amores antigos também voltarão, e os personagens serão vividos por Samuel de Assis e Emilio Dantas.

SOLANGE, A SOL (Sheron Menezzes) – É uma mulher guerreira, moradora de Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro. Ela vende quentinhas no Centro da Cidade. Acorda, todos os dias, sempre com disposição e acreditando que tudo vai dar certo. Casada com Carlão (Che Moais) e mãe de Jenifer (Bella Campos), de 18 anos, e Duda (Manu Estevão), de 12 anos, ela trabalha com a amiga de infância Bruna (Carla Cristina Cardoso). Sol é filha de Marlene (Elisa Lucinda), uma grande referência da família, uma mulher que não se deixou abater quando o marido morreu. Marlene reagiu, se refez e continuou cozinhado todos os dias, investindo no negócio das quentinhas. Moram todos juntos na mesma casa, uma família feliz e unida que vive o dia a dia sempre com positividade. Aos domingos, a família se reúne na igreja da qual Sol faz parte do coral. Foi lá que ela conheceu Carlão. Na juventude, Sol já cantava no coral da igreja e gostava de ir, aos finais de semana, ao baile funk, sem o conhecimento dos pais. Ela era conhecida com a princesa do baile, a gata das gatas. O tempo passou, e Sol seguiu a vida sem nunca perder a doçura, valorizando as alegrias diárias, especialmente em família. Sempre com fé na vida, força e alegria, ela faz tudo com paixão e devoção. Agora, por um acaso do destino, ela vai parar nos palcos pra fazer algo que ama: cantar e dançar.

MARLENE (Elisa Lucinda) – Mãe de Sol (Sheron Menezzes), ama incondicionalmente as netas, Jenifer (Bella Campos) e Duda (Manu Estevão). Perdeu o marido, Gonzaga, que sempre a acompanhava em uma de suas paixões de juventude: a dança. Quando ele morre, ela não se deixa abater e trabalha com a filha no negócio das quentinhas. Ao contrário da leveza com que Sol tenta encarar a vida, Marlene é mais séria, mas ao longo da novela ela vai se transformar.

JENIFER DAIANE (Bella Campos) – Filha mais velha de Sol (Sheron Menezzes). Jovem estudiosa, sonha em ser advogada. Entra em uma faculdade prestigiada com bolsa de estudos, um grande orgulho para toda a família. Lá, ela vai conhecer um mundo diferente e se sentir desconfortável em alguns momentos e situações. Mas, aos poucos, Jenifer encontra sua turma. Vai se mostrar firme em seus posicionamentos, mas também capaz de ouvir os demais e entender que há outras perspectivas. Feminista e ativista, fica indignada com a apatia do pai Carlão (Che Moais) frente às tarefas domésticas.

MARIA EDUARDA, A DUDA (Manu Estevão) – Filha caçula de Sol (Sheron Menezzes). É a “menina dos olhos” do pai Carlão (Che Moais), a quem ama loucamente. É boa de briga e tende a ser agressiva com os colegas da escola e do bairro sempre que é contrariada. Vai amadurecer aos poucos e entender que nem tudo se resolve brigando.

CARLÃO (Che Moais) – Marido de Sol (Sheron Menezzes). Se apaixonou por ela assim que a viu pela primeira vez, cantando no coral da igreja. Carlão conquistou Sol com sua generosidade, dedicação e amor. Perdeu o emprego durante a pandemia. Antes paciente, ele se torna um homem irritadiço. Tenta retomar o trabalho de diversas formas até que encontra nos aplicativos de entrega de encomendas uma alternativa de rendimento.

NÚCLEO LUMIAR E BENJAMIN

LUMIAR (Carolina Dieckmann) – Advogada respeitada, conheceu o marido Benjamin (Samuel de Assis) na faculdade de Direito e juntos conquistaram o sucesso na profissão como advogados criminalistas. É feliz em seu casamento com Ben e se sente completa com a relação que tem com o marido, o trabalho no escritório e as aulas que ministra na universidade. Antítese de seus pais Dora (Claudia Ohana) e Fábio (Zé Carlos Machado), um casal neo-hippie, Lumiar é controladora, pragmática e metódica. Seu nome (que ela odeia!) é em homenagem à cidade onde nasceu, Lumiar, na Região Serrana do Rio. É lá que seus pais moram e mantêm o Refúgio Paz de Lumiar, um local de contato com a natureza, paz e renovação, mas a advogada não se identifica com nada ali.

BENJAMIN, O BEN (Samuel de Assis) – Advogado pragmático, Ben sabe que o rapaz idealista que foi na juventude mal reconheceria o homem que se tornou. Tudo mudou na vida de Ben quando o pai morreu. Da noite para o dia, ele se viu responsável pela sua família e teve de assumir o escritório de advocacia deixado pelo pai. Ben não conseguiria isso sem a ajuda de Lumiar (Carolina Dieckmann), a mulher com quem construiu uma vida profissional bem-sucedida. Viveu uma paixão com Sol (Sheron Menezzes) na juventude e ficará mexido ao reencontrá-la.

FÁBIO (Zé Carlos Machado) – Era cantor, ator e, principalmente, um galã que levava uma vida agitada até conhecer Dora (Claudia Ohana), que o fez repensar o que realmente é ser feliz. Juntos, eles construíram o Refúgio Paz de Lumiar, local da região serrana do Rio de mesmo nome que deram para a filha, Lumiar (Carolina Dieckmann). É também pai de Lui Lorenzo (José Loreto), com quem não tem muito contato, por causa do ressentimento de Wilma (Renata Sorrah), sua ex-companheira de cena e caso eventual.

DORA (Claudia Ohana) – Terapeuta holística, se relaciona facilmente com estranhos, mas tem profunda dificuldade para se aproximar de sua própria filha, Lumiar (Carolina Dieckmann). Vive no Refúgio Paz de Lumiar junto com Fábio (Zé Carlos Machado). Ela acredita no amor livre, vive um relacionamento aberto com Fábio, mas, ao longo da novela, começa a ficar com medo de perdê-lo.

NÚCLEO THEO

THEO (Emilio Dantas) – Se porta socialmente como um homem respeitável e um pai de família exemplar, mas passa longe disso. É casado com Clara (Regiane Alves) e pai de Rafa (Caio Manhente). Theo enxerga no amigo Benjamin (Samuel de Assis) a dicotomia de tudo o que gostaria de ser e tudo o que mais despreza. Conheceu Ben e Lumiar (Carolina Dieckmann) na faculdade, mas nunca se formou. Com o amigo, saía das baladas da Zona Sul para os bailes funk da Zona Norte. Nos bailes, ele conheceu Orfeu (Jonathan Haagensen), que se torna seu “sócio oculto” em uma empresa de importação e exportação, que traz mercadorias lícitas pagando menos imposto. Mas ninguém sabe disso.

CLARA (Regiane Alves) – Mulher da alta sociedade carioca, é insegura e leva uma vida cercada de futilidades, passando os dias mergulhada em perfis de fofoca, lendo sobre dietas milagrosas ou vendo séries românticas. É casada com Theo (Emilio Dantas), com quem tem o filho Rafa (Caio Manhente), um adolescente melancólico. Culpada, Clara tenta ajudá-lo, mas não sabe como. Até porque precisa se ajudar primeiro. Clara vai precisar amadurecer e encontrar forças para lidar com as dores do filho. Clara se sente perdida, impotente. O casamento com Théo está longe de ser uma relação bonita e saudável, e ela não percebe os danos que ele lhe causa.

RAFAEL, O RAFA (Caio Manhente) – Filho de Theo (Emilio Dantas) e Clara (Regiane Alves). Adolescente melancólico e sedentário, Rafael muitas vezes se recusa a fazer terapia. A forma como sua mãe lida com sua personalidade é nociva para o rapaz. Quem consegue tirá-lo, às vezes, de seu desânimo com a vida é o melhor amigo, Fred (Henrique Barreira).

HELENA (Priscila Steinman) – Clara (Regiane Alves) e Helena se conhecem na academia do prédio, onde Helena é personal trainer, e passarão a ter uma relação de cumplicidade e afeto.

NÚCLEO LUI LORENZO

LUI LORENZO (José Loreto) – Cantor pop, Lui cresceu à sombra de uma mãe intensa e exuberante, sem a presença do pai, Fábio (Zé Carlos Machado). A postura ressentida da mãe, Wilma (Renata Sorrah), foi afastando cada vez mais pai e filho. A fama veio após a participação em um programa de calouros, levado pela babá. Lui é um artista de gosto duvidoso e passou a ser empresariado pela mãe depois que os convites para o trabalho como atriz desapareceram. O menino carente se tornou um homem hedonista e edipiano ao extremo. Bonito e sedutor, é infalível em suas conquistas, desconhece o que é o amor pulando de caso em caso. Isso até encontrar Sol (Sheron Menezzes).

WILMA CAMPOS (Renata Sorrah) – Mãe de Lui (José Loreto). Wilma é egoísta, vaidosa, durona, sem filtro e tenta ser chique em meio à cafonice ao seu redor. Da carreira de grande atriz de teatro, cinema e televisão ficaram o ressentimento e as lembranças, pois com o passar dos anos os convites para atuar sumiram. Volta e meia, cita alguma fala de uma personagem que interpretou ou de um autor que admira. Ela cuida da carreira do filho, que considera ligeiramente brega, para dizer o mínimo. Mas é Lui quem garante o sustento da mansão em que vivem.

VITINHO (Luis Lobianco) – Irreverente, criativo e um amigo de verdade. Formava, na juventude, o ‘trio do poder’ com Sol (Sheron Menezzes) e Bruna (Carla Cristina Cardoso), quando frequentavam os bailes funk nos anos 2000. Tentou se lançar como MC, mas suas letras não emplacaram. Ao trabalhar numa agência para artistas, conheceu Wilma (Renata Sorrah) e Lui (José Loreto). De mero assistente, se torna o compositor dos hits de Lui.

ÉRIKA (Leticia Salles) – Ex-dançarina, backing vocal e affair de Lui (José Loreto), migra para o mundo das notícias de fofocas on-line após ser demitida por Wilma (Renata Sorrah). Não tem pudor, tampouco remorso ao usar de verdades e mentiras para alavancar o engajamento das redes sociais de Anthony Verão (Orlando Caldeira). Érika é linda, sexy e má.

ANTHONY VERÃO (Orlando Caldeira) – Formado em jornalismo, iniciou sua trajetória como assistente de um famoso colunista social. Após brigar com o chefe, resolveu seguir carreira solo explorando o potencial viciante e de amplitude das redes sociais. Anthony tem um bom instinto, sabe enxergar uma boa treta de longe. Começa a ultrapassar os limites éticos quando Érika (Leticia Salles) se torna sua assistente.

IVY (Azzy) – Dançarina e backing vocal de Lui Lorenzo (José Loreto). Parece avoada e desinteressada, mas é esperta e tem uma moral flexível o bastante para fazer de tudo para segurar seu emprego na banda.

NAIRA (Tati Villela) – Segurança de Lui Lorenzo (José Loreto), despachada e durona.

JAIRO (Lucas Oradovscki) – Segurança de Lui Lorenzo (José Loreto), muito fiel aos patrões, mas um tanto machista.

NÚCLEO UNIVERSIDADE

ISABELA, A BELA (Clara Serrão) – Jovem do interior de Minas Gerais, estudou no melhor colégio da cidade, mas se sente desconcertada na grandeza do Rio de Janeiro e da elite da faculdade. O novo contexto e uma decepção a fazem refletir sobre suas angústias e identidade de mulher preta, proporcionando uma transformação na jovem. Vai se apaixonar por Fred (Henrique Barreira), um rapaz de outra realidade social.

FREDERICO, O FRED (Henrique Barreira) – Faz parte da elite intelectual e socioeconômica da faculdade. Líder do DCE atual, ele rivaliza, inicialmente, com o grupo de bolsistas. Mas a interação com eles vai permitir que Fred amplie sua visão de mundo.

OTÁVIO, O TATÁ (Gabriel Contente) – Vem da periferia, mas estudou em colégio particular. Depois de várias tentativas, conseguiu bolsa no curso de Direito, se identifica com o grupo dos bolsistas e se apaixona por Jenifer (Bella Campos).

YURI (Jean Paulo Campos) – Apesar de ser extrovertido e excelente orador, é tímido nas questões do coração, hesitando se aproximar de Jenifer (Bella Campos), seu interesse amoroso. Vai vivenciar dilemas morais na sua vivência política estudantil.

GUILHERMINA, A GUIGA (Mel Maia) – A jovem estudante de Direito é arrogante, esperta, fútil, fashionista e influencer nas redes sociais. Ganha um bom dinheiro com seus perfis on-line. Não sente o menor constrangimento ao fazer publiposts disfarçados ou recomendar produtos de procedência duvidosa. Ela vai sofrer com as peripécias do pai corrupto, que cometeu um sério crime financeiro e vai preso. O caso vai respingar em Guiga.

SIMAS (Marcos Veras) – Amigo desde a juventude de Ben (Samuel de Assis) e Theo (Emilio Dantas). Está “preso” à sua vida de 20 e poucos anos, quando era o rei das rodinhas de violão. Artista frustrado, ex-DJ, trabalhou fazendo jingles para algumas agências publicitárias. Com o trabalho escasso, investiu suas economias num barzinho perto da faculdade, um clássico point da universidade. Namora Bia (Flora Camolese), uma das alunas.

BIA (Flora Camolese) – Namorada de Simas (Marcos Veras), estuda na universidade. Vai trabalhar como estagiária no escritório de advocacia de Ben (Samuel de Assis) e Lumiar (Carolina Dieckmann).

SABRINA (Cris Werson) – Mãe de Bia (Flora Camolese). Quando sua filha chora as pitangas pelo namorado mais velho que partiu seu coração, ela resolve ir tirar satisfações e passa a frequentar seu bar.

NÚCLEO PIEDADE

BRUNA (Carla Cristina Cardoso) – Mulher batalhadora e independente, teve a filha Kate (Clara Moneke) um pouco depois de sua amiga Sol (Sheron Menezzes) ter Jenifer (Bella Campos). Chegou a se casar com o pai da menina, mas o relacionamento não avançou. Ele hoje tem uma nova família na Região Serrana e só paga pensão quando Bruna ameaça o colocar na cadeia. Bruna se vira nos trinta para sustentar a casa.

KATE (Clara Moneke) – Kate sempre acompanhou os perrengues da mãe Bruna (Carla Cristina) para prover a casa e prometeu para si que sua vida seria diferente. Longe do subúrbio, de frente para o mar. E para realizar esse objetivo vai romper pouco a pouco sua barreira moral.

HUGO (MC Cabelinho) – Parou de estudar quando entrou para o crime. É afilhado de Orfeu (Jonathan Haagensen) e ex-namorado de Kate (Clara Moneke).

ORFEU (Jonathan Haagensen) – Orfeu trabalhou para o tráfico de drogas da comunidade em que morava e, após cumprir alguns anos de prisão, saiu disposto a mudar de vida. Mas não conseguiu. Se associou a Theo (Emilio Dantas) em uma empresa de importação e exportação, que traz mercadorias lícitas pagando menos imposto.

BRYAN LUCAS (Felipe Rodrigues) – Se considera o melhor amigo de sua vizinha Duda (Manu Estevão). É o ombro amigo da menina para todas as horas. Extrovertido, vai ser sentir desprezado com a chegada do novo vizinho Gil (Nego Ney), com quem terá de dividir a atenção de Duda.

GIL (Nego Ney) – Garoto introvertido que chega no bairro e na escola para abalar a relação entre Duda (Manu Estevão) e Bryan (Felipe Rodrigues). Seus pais morreram na pandemia e ele vive agora com o avô.

MEIRE (Nathalia Costa) – É a garota mais popular da escola, que acabará se tornando amiga de Duda (Manu Estevão).

NEIDE (Neyde Braga) – Avó de Bryan (Felipe Rodrigues), mãe de Joel (Waldo Piano) e vizinha e amiga de Marlene (Elisa Lucinda). Frequenta a mesma igreja que a família de Sol (Sheron Menezzes).

JOEL (Waldo Piano) – Amigo de Carlão (Che Moais) e motorista de aplicativo de entregas. Pai solo de Bryan (Felipe Rodrigues).

PASTOR MIGUEL (Adriano Canider) – Pastor da igreja de Piedade frequentada pela família de Sol (Sheron Menezzes). Ele realiza vários trabalhos sociais e é uma referência no bairro.