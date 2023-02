Saiba onde assistir ao show da cantora Rihanna no intervalo do Super Bowl

No Brasil, o show de Rihanna pode ser acompanhado na TV aberta, pela RedeTV!, ou em TV fechada, pelo canal da ESPN

O Super Bowl, a grande final da NFL, liga de futebol americano, atrai todos os anos a atenção para os shows que acontecem durante o intervalo. Neste domingo (12), disputam o título da temporada Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, em partida realizada às 20h30, pelo horário de Brasília, no estádio State Farm, no Arizona.

A principal atração do intervalo será o show da cantora Rihanna, que não lança um disco desde janeiro de 2016. Rihanna terá de empilhar seus hits em apenas 13 minutos, tempo que parece uma eternidade, se observadas os valores das cotas de patrocínio na transmissão. A Fox, que exibirá o jogo nos Estados Unidos, cobra cerca de US$ 7 milhões para cada empresa anunciar seu produto em 30 segundos no intervalo.

No Brasil, o show de Rihanna pode ser acompanhado na TV aberta, pela RedeTV!, ou em TV fechada, pela ESPN. A artista, que nasceu em Barbados, mantém em sigilo os detalhes do show, mas já afirmou à imprensa que sua performance vai incorporar elementos da cultura caribenha. Além disso, Rihanna disse que o nascimento de seu primeiro filho, em maio, foi a principal motivação para aceitar o desafio da apresentação.