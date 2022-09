Saiba o que esperar da edição 2022 do evento TUDUM da Netflix

Com derivados de ‘La Casa de Papel’ e ‘Bridgerton’, festival terá novidades sobre 120 títulos

VITOR MORENO

SÃO PAULO, SP

O Tudum, festival virtual sobre os conteúdos da Netflix, volta no próximo sábado (24), com exibição a partir das 14h nos canais oficiais da plataforma de streaming no YouTube e no perfil da empresa no TikTok. Criado no Brasil, o evento está em sua segunda edição global.

Entre trailers, cenas inéditas, registros de bastidores e anúncios de novas produções ou temporadas, mais de 120 títulos da empresa serão abordadas. Mais de 200 astros que fazem parte do elenco dessas produções, como Gal Gadot e Ashton Kutcher, estarão presentes de alguma forma.

O Brasil estará representado com anúncios sobre dois filmes e um reality show. Os longas nacionais, que irão estrear na plataforma em breve, são: “Depois do Universo”, estrelado por Henry Zaga e Giulia Be, e “Carga Máxima”, com Sheron Menezzes, Thiago Martins e Milhem Cortaz.

Já o reality é já conhecido do público brasileiro. Trata-se da segunda temporada da versão nacional de Casamento às Cegas. Camila Queiroz, que apresenta o programa ao lado do marido, Klebber Toledo, deve aparecer na transmissão apresentando um teaser dos novos episódios.

Além das novidades sobre as produções dos Estados Unidos, Europa e América Latina, haverá outros segmentos dedicados a produções de outros países. No dia 23, às 23h, será exibido o bloco sobre produções coreanas; às 2h30 da madrugada do dia 24, os destaques são os conteúdos indianos. Já à 1h da madrugada do dia 25 é a vez da produção japonesa entrar em destaque.

A Folha de S.Paulo teve acesso à programação e destrinchou os destaques do evento. Confira abaixo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NOVAS SÉRIES

NOAH CENTINEO

Ator, queridinho na plataforma pela franquia “Para Todos os Garotos que Já Amei”, anuncia o título e data de estreia da sua nova série na Netflix.

“WANDINHA”

Jenna Ortega, que faz o papel da filha de Mortícia e Gomez Adams, vai revelar uma cena inédita e a data de estreia da série.

“CHARLOTTE”

India Amarteifio, que interpreta a versão jovem da personagem-título, será apresentada. Também haverá um depoimento da criadora e roteirista Shonda Rhimes sobre esse spin-off de “Bridgerton”, que também terá uma prévia exibida.

“BERLIN”

O criador Alex Pina e o ator Pedro Alonso vão falar sobre o futuro spin-off da franquia “La Casa de Papel”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“THE WATCHER”

Serão divulgados o trailer e data de estreia da nova série de Ryan Murphy. O elenco tem Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale e Mia Farrow, entre outros.

“1899”

Elenco da série conta os segredos do novo thriller de mistério dos criadores de “Dark”.

“DETETIVE BELASCOARÁN”

Luis Gerardo Méndez fala sobre sua preparação para o papel do amado detetive mexicano.

“EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR”

Série biográfica sobre o músico argentino Fito Páez será apresentada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NOVAS TEMPORADAS

“ÉLITE”

Serão revelados novos estudantes do colégio Las Encinas, cenário da série.

“STRANGER THINGS”

Elenco responde a perguntas dos fãs e compartilha erros de gravação e cenas extras da quarta temporada.

“THE WITCHER”

Henry Cavill traz novidades sobre a terceira temporada em um vídeo exclusivo de bastidores com Anya Chalotra e Freya Allen.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“SOMBRA E OSSOS”

Elenco apresenta uma prévia da segunda temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“LUPIN”

O ator Omar Sy apresenta uma prévia da Parte 3 da série.

“MANIFEST”

Melissa Roxberg e Josh Dallas apresentam o trailer da quarta temporada, com estreia prevista para 4 de novembro.

“THE UMBRELLA ACADEMY”

Astros da série reagem ao assistir gravações dos bastidores e erros de filmagem.

“EL REINO”

Chino Darín e Peter Lanzani trazem prévia da segunda temporada do thriller argentino.

OUTROS

Também haverá participações especiais de atores de “Round 6”, “Outer Banks”, “Bridgerton”, “Emily em Paris”, “The Witcher: Blood Origin”, entre outros.

REALITY SHOWS

CASAMENTO ÀS CEGAS BRASIL

Camila Queiroz apresenta um teaser exclusivo da segunda temporada.

LA FIRMA

Rauw Alejandro, Nicki Nicole, Yandel, Tainy e Lex Borrero estão à procura de um superstar nessa competição musical.

FILMES

“YOUR PLACE OR MINE”

Reese Witherspoon e Ashton Kutcher divulgam a data de estreia da comédia romântica que estrelam juntos na plataforma.

“GLASS ONION: UM MISTÉRIO KNIVES OUT”

O diretor Rian Johnson apresenta uma cena inédita do filme.

“ENOLA HOLMES 2”

Millie Bobby Brown apresenta o trailer dessa continuação da história da irmã de Sherlock Holmes.

“TERRA DOS SONHOS”

Jason Momoa fala sobre seu papel e revela uma cena exclusiva do filme.

“HEART OF STONE”

Gal Gadot apresenta os bastidores de seu novo filme, que também tem no elenco Jamie Dornan e Alia Bhatt.

“THE MOTHER”

Será exibida uma prévia exclusiva do filme estrelado por Jennifer Lopez.

“DEPOIS DO UNIVERSO”

Trailer do filme estrelado por Henrique Zaga e Giulia Be será mostrado pela primeira vez.

“CARGA MÁXIMA”

Serão mostradas cenas dos bastidores do filme, que tem Sheron Menezzes, Thiago Martins e Milhem Cortaz no elenco.

OUTROS

Também terão algum destaque no evento os filmes “Pinóquio”, “The Old Guard 2”, “Resgate 2”, “A Escola do Bem e do Mal”, “Ardiente Paciencia”, “Através del Mar” e “Matrimillas”.

GAMES

“OXENFREE: NETFLIX EDITION”

Jamie Foxx traz uma prévia exclusiva do jogo.