Saiba dez curiosidades sobre o pagamento da promessa de Ronaldo Fenômeno

Bicicleta elétrica usada pelo ex-craque e agora ‘bicigrino’ chega a custar R$ 150 mil

CLEO GUIMARÃES

RIO DE JANEIRO, RJ

Fácil não foi. Mas Ronaldo conseguiu cumprir sua promessa e pedalou mais de 500 quilômetros na Espanha, entre as cidades de Valladolid e Santiago de Compostela. A viagem, ao lado da mulher, Celina Locks, começou no domingo (5) e durou quatro dias. O trajeto foi feito em bicicletas elétricas de última geração, em agradecimento à volta do Real Valladolid, clube do qual é presidente, à elite do futebol espanhol. F5 selecionou curiosidades sobre o rolê nada aleatório do ex-craque.

O PAGADOR DE PROMESSAS: O QUE VOCÊ NÃO SABIA SOBRE A VIAGEM DE RONALDO

SEDENTARISMO

Aposentado do futebol há 11 anos, Ronaldo está sedentário e acima do peso, e não se preparou fisicamente para a viagem. Por isso, foi acompanhado de um carro de apoio onde viajaram um médico e um fisioterapeuta.

O CICLISTA QUE VAI À FRENTE

A equipe contratada na Espanha também incluía um mecânico e um ciclista profissional, que foi sempre na dianteira.

BICIGRINO, JÁ OUVIU FALAR?

Santiago de Compostela é um destino turístico e religioso, visitado com frequência por peregrinos como Paulo Coelho, que relatou sua experiência em “O Diário de um Mago”. No entanto, chegar à cidade medieval de bicicleta (elétrica ou não) está se tornando cada vez mais comum, o que gerou um neologismo: bicigrino.

O NÚMERO DELE

Ronaldo recebeu das mãos da secretária de Turismo da Galícia, Nava castro, o diploma de peregrino de número 106.011; Celina, o de número 106.012.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PERCURSO

O percurso foi dividido em cinco etapas: Valladolid – Sahagún: 101 km / Sahagún – León: 82 km / León – Ponferrada: 107 km / Ponferrada – Monforte de Lemos: 108 km / Monforte de Lemos – Lalín: 66 km / Lalín – Santiago de Compostela: 58 km.

A AMEAÇA DE CHUVA

O tempo estava fechado e ameaçava chover na última parte do trajeto, mas Ronaldo e Celina não pensaram em desistir. Outros “bicigrinos” juntaram-se a eles a partir deste ponto.

BICICLETA AMERICANA

A bicicleta elétrica escolhida para a viagem é da fabricante americana Specialized (a ex-presidente Dilma Rousseff tem uma da mesma marca e cor, mas do modelo tradicional).

FORÇA NO PEDAL

Ronaldo optou pelo Turbo Levo S-Works, com suspensões dianteira e traseira, câmbio eletrônico e pedalada assistida reativa – ou seja, o motor só é acionado quando o ciclista aplica força aos pedais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SEM MOLEZA

Isso significa que Ronaldo (e Celina) efetivamente tiveram que pedalar para que a bike ganhasse mais tração, numa “forcinha” extra. Não bastaria apenas acelerar. A bateria tem autonomia de 5 horas e o valor da bicicleta varia entre R$ 60 mil e R$ 150 mil, dependendo do ano de fabricação.

FRED FEZ ANTES

Em junho 2020, o atacante mineiro Fred percorreu de bicicleta elétrica os 450 quilômetros que separam Belo Horizonte do Rio, para assinar contrato com o Fluminense. Não era uma promessa, e sim um “tour solidário”: o jogador arrecadou cestas básicas e doou o dinheiro da venda da bicicleta usada à época