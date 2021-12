Saiba como viajar de avião de Brasília para São Paulo pagando R$ 307

Para economizar na compra das passagens aéreas a dica é aproveitar as promoções

Se você pretende viajar no início de 2022 a dica para economizar na compra das passagens aéreas é garantir a compra das passagens aéreas com pelo menos 30 dias antes da viagem. Nos voos de Brasília para o Rio de Janeiro a viagem de ida e volta poderá ser realizada por R$ 337, valor com todas as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo). Essa promoção está disponível na última semana de janeiro do ano que vem. O voo para o Rio de Janeiro é chegando pelo Aeroporto do Galeão, e retorno pelo Aeroporto Santos Dumont.

De Brasília para São Paulo há opções de compra dos bilhetes aéreos por apenas R$ 307. A oferta de passagens aéreas baratas é maior para as duas capitais brasileiras por causa da concorrência acirrada entre as companhias. O Aeroporto de Brasília, por exemplo, tem voos diretos para São Paulo e Rio de Janeiro operados por Gol, LATAM, Azul e a ITA Transportes Aéreos, a mais nova companhia do Brasil.

Promoções de madrugada

Para economizar na compra das passagens aéreas a dica é aproveitar as promoções. Elas geralmente são lançadas nos finais de semana ou nas madrugadas, como é o caso da Gol. Toda quarta-feira a Gol lança promoção de madrugada. Os preços das passagens aéreas são mais caros nos feriados prolongados, principalmente nos feriados mais concorridos, entre eles o Carnaval, Ano Novo e Natal.

Viajar na baixa temporada, de fevereiro a maio, exceto nos feriados, pode garantir uma economia de até 50%Outra dica é escolher datas menos concorridas. Os valores são mais em conta para você embarcar à terças, quartas e quintas-feiras. Nestes dias a oferta de passagens baratas é maior pelo fato de a procura por voos ser menor.

