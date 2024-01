Roberta Miranda, MC Hariel e Xand Avião: os lançamentos da semana na musical nacional

O final do primeiro mês de 2024 chega com vários lançamentos dos artistas brasileiros. Confira essa seleção de produções musicais recentes

A última sexta-feira de janeiro chega repleta de novidades musicais. Roberta Miranda com novo single, MC Hariel chegando com videoclipe e Xand Avião propondo misturas de estilos e artistas em novo DVD são alguns dos lançamentos mais recentes.

Outros artistas, como Lauana Prado, Mac Júlia e Mia Badgyal também trazem novidades para a música nacional. Confira esses e outros trabalhos na seleção feita pelo JBr:

Notificação de Roberta Miranda

Na última terça (23), Roberta Miranda lançou a faixa “Direct”. O novo single da Rainha da Música Sertaneja fala sobre paixões que nascem por meio de conversas nas redes sociais e chegou nas plataformas de áudio.

A nova do MC Hariel

Na última quarta (24), MC Hariel lançou a faixa “Até O Sol Raiar”, desenvolvida a partir de um trecho seu do set de Ritmista 1.0. O single autoral de melodia romântica e sonoridades do funk e do trap chegou em todas as plataformas digitais e com videoclipe no YouTube.

Caso do acaso

Nesta quinta (25), Lauana Prado lançou sua própria versão de “Escrito nas Estrelas”, canção que voltou à tona após Márcia Fu cantar durante a sua participação em “A Fazenda”, reality da TV Record. A cantora já havia interpretado a faixa e, desta vez, chegou com a música completa nas plataformas digitais.

Clayton & Romário ao vivo

A dupla Clayton & Romário disponibilizou, nesta quinta (25), o single “Morena”. A faixa é a primeira do DVD “Ao Vivo em Brasília” e está disponível nas plataformas de áudio.

Thaíde presenteia aniversariante

O rapper Thaíde lançou o single “Terra da Garoa”, nesta quinta (25), em homenagem ao aniversário de São Paulo. A faixa fala dos costumes e características dos habitantes e da cidade que completou 470 anos.

Mia Badgyal ainda mais vampira

Nesta quinta (25), a cantora Mia Badgyal lançou a nova versão de “VAMPIRA”. A produção é o primeiro remix do álbum “EMERGÊNCIA” e, com elementos do hip hop e do reggaeton, conta com a participação de Day Limns.

Faixa animada para bailar

O duo de música infantil Tiquequê lançou o single “Bailamos” em todas as plataformas digitais, nesta quinta (25). A faixa é uma canção que busca transformar a frustração das crianças em uma dança animada, misturando elementos de MPB com reggaeton.

Mac Júlia chega com companhia em novo single

Nesta sexta (26), Mac Júlia lança “Sozinho”, sua nova música em parceria com MC Laranjinha. A faixa é o primeiro lançamento da continuação do seu disco “METE MAC”, que chegou nas plataformas de áudio no ano passado.

Essa é a mistura do axé com o forró

A banda de axé Kiko Chicabana se juntou à dupla Iguinho e Lulinha no single “Jeito Estranho”. Lançada nesta sexta (26), a faixa mistura elementos do axé e do forró, fazendo uma mistura entre os estilos musicais dos artistas.

O melhor do funk automotivo

Creditado como um dos criadores do funk automotivo, DJ Ery se intitula “O Rei do Automotivo” em seu álbum homônimo, lançado nesta sexta (26). Com 10 faixas, o disco do funkeiro paulistano traz nomes de destaque na cena de São Paulo.

O DVD de misturas

Nesta sexta (26), Xand Avião lança o DVD “MIXTURA”. A produção conta com a mistura do forró com outros gêneros musicais, como funk, trap, piseiro e pagode. João Gomes, Simone Mendes, Juliette e Felipe Amorim fazem participações especiais.