Rihanna diz que pretende ter mais filhos com A$AP Rocky

RIO DE JANEIRO

RJ (FOLHAPRESS)

Rihanna, 36, exibiu as próprias madeixas curtinhas e cacheadas na noite de lançamento de sua marca de produtos capilares, a “Fenty Hair”, em Los Angeles, na Califórnia , nesta segunda-feira (10). A cantora negou que estaria pensando em se aposentar e disse que tem músicas novas e já vai trabalhar em seu próximo álbum. Ela também não fugiu da pergunta sobre os boatos de que estaria grávida do terceiro filho com A$AP Rocky e contou que quer aumentar a família

“Sabe de uma coisa, espero sim [ter mais filho], espero mesmo que isso aconteça comigo. Mas não estou grávida, se é isso que você está perguntando”, afirmou. “Mas definitivamente teria mais filhos”, acrescentou a cantora, que é mãe RZA Athelston Mayers, de 2 anos, e Riot Rose Mayers, que vai completar um ano em agosto.

Rihanna também comentou sobre o prazer que ainda sente em trabalhar com a música “Eu estou redescobrindo coisas Eu estou trabalhando no álbum há tanto tempo, que eu coloquei tudo aquilo de lado. E agora eu estou preparada para voltar ao estúdio, vou começar o set de novo. Mas não quero excluir as músicas que já tenho, vou voltar e ouvir com novos ouvidos, com novas perspectivas, e ver o que se aplica no que fiz”, disse.