Além da Ilusão: Resumo da semana de 25 a 30 de abril de 2022

Confira todas as emoções de Além da Ilusão, da TV Globo! Resumo dos capítulos da semana de 25 a 30 de abril

Segunda, 25 de abril

Margô enfrenta Úrsula. Isadora conversa com Heloísa sobre seu namoro com Rafael. Tenório e Olívia encontram Mércia e Natan. Silvana, Lorenzo e Bento recebem a ajuda de um guia. Um policial aborda o carro de Tenório na volta para Campos. Silvana, Lorenzo e Bento são encontrados por soldados inimigos. Letícia tem um mau pressentimento com o marido. Bento acaba baleado ao tentar fugir com Silvana e Lorenzo.

Terça, 26 de abril

Silvana, Lorenzo e Bento são socorridos por soldados aliados. Eugênio descobre que Iara e Rafael sabem de seu romance com Violeta. Matias tem um novo surto. Joaquim avisa a Rafael que investigou a vida dele em São Paulo. Úrsula arma para separar Eugênio e Violeta. Davi se disfarça e observa Isadora e Joaquim. Úrsula leva Matias até a casa de Eugênio. Lorenzo consegue falar com Bento. Matias ataca Eugênio e Violeta se desespera.

Quarta, 27 de abril

Violeta ampara Eugênio e Matias vai embora transtornado. Bento é operado. Davi vê Joaquim beijar Isadora e se irrita. Leônidas e Heloísa encontram Matias. Davi conta para Isadora que viu quando Joaquim a beijou. Violeta decide romper com Eugênio. Heloísa e Leônidas levam Matias para a clínica psiquiátrica. Bento descobre que não poderá mais andar. Davi e Isadora se amam.

Quinta, 28 de abril

Arminda conta para Inácio sobre a chantagem de Mariana. Joaquim afirma que voltará com Isadora. Violeta exige que Mércia e Natan saiam de sua fazenda. Iolanda fala sobre o pai de seu filho para Isadora e Joaquim fica animado. Arminda assume seu lugar na rádio. Mariana beija Inácio. Emília descobre que foi enganada por Enrico. Violeta termina com Eugênio. Heloísa descobre o segredo de Leônidas. Chega o dia da estreia do espetáculo do teatro de revista.

Sexta, 29 de abril

Eugênio chega ao cassino com Úrsula e se mantém afastado de Violeta. Joaquim exige que Iolanda desmascare Rafael. Bento avisa a Lorenzo que não voltará para o Brasil. Davi cai na armação de Joaquim. Iolanda diz que Rafael é pai de Toninho. Silvana consola Bento. Davi conversa com Margô e Iolanda. Leônidas sugere uma nova forma de tratamento para Matias. Úrsula tenta convencer Isadora a desistir de Rafael. Mariana exige ser locutora como Arminda. Davi procura Isadora. Isadora vai ao encontro de Iolanda.

Sábado, 30 de abril

Iolanda afirma a Isadora que não quer se casar com Rafael. Onofre é demitido e volta a beber. Isadora exige que Rafael se case com Iolanda. Leônidas sofre ao ver Anastácia com Bartolomeu, e Matias o consola. Joaquim ouve Isadora se lamentar para Violeta e comemora o sucesso de seu plano. Úrsula explica como Joaquim deve convencer Iolanda a se casar com Rafael. Onofre descobre sobre Mércia e Natan e os denuncia à polícia. Joaquim e Davi se enfrentam.