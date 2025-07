Repórter da Record é empurrada por colega da Band em cobertura, que se desculpou ao vivo

São Paulo, 01 – A repórter da Record TV, Grace Abdou, registrou um boletim de ocorrência contra um jornalista da Band, Lucas Martins, após os dois se desentenderem durante uma cobertura jornalística nesta terça-feira, 1.

Eles apuravam o desaparecimento de duas adolescentes no interior de São Paulo, quando Lucas empurrou Grace na hora de entrevistar a mãe das adolescentes. A cena foi exibida no programa Cidade Alerta, apresentado por Reinaldo Gottino.

Lucas se irritou ao ver que Grace chegou antes dele para conferir uma foto que estava no celular da testemunha e a empurrou para o lado. “Dá licença, tá louca?”, gritou ele, se aproximando da entrevistada. “Por que você me empurrou?”, questionou a jornalista da Record. “Porque você entra na minha frente propositalmente e não é a primeira vez que isso acontece”, justificou ele.

Após o ocorrido, a Record TV lamentou o episódio em uma nota oficial. “A Record condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrido na tarde desta terça-feira, 1 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas”, declarou a emissora de Edir Macedo.

No fim do programa Brasil Urgente, da Band, Lucas Martins pediu desculpas ao vivo: “Isso é inadmissível, quero pedir desculpas publicamente a Grace Abdul. Cabem poucas explicações do porquê, foi um episódio lamentável, uma atitude inaceitável da minha parte. Profundamente arrependido”, disse, apoiado por Joel Datena, apresentador do telejornal.

“O Lucas é um cara de uma educação estupenda, um dos caras mais educados em todos os sentidos. Quem conhece o Lucas Martins sabe muito bem, vocês viram no fino trato com as pessoas como um todo Nesta correria, nós estamos tentando ajudar. Tudo que eu quero e o Lucas também é ver essas duas garotas bem”, disse Joel.

Procurada, a Band não se manifestou sobre o caso até a publicação deste texto.

Estadão Conteúdo