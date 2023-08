Renata Lo Prete se empolga e viraliza ao cantar Gloria Groove na Globo

Apresentadora do Jornal da Globo fez parte do Mesão da Esperança do Altas Horas no sábado (5)

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) Apresentadora do Jornal da Globo e conhecida por ter uma postura bem mais séria quando está no ar, a jornalista Renata Lo Prete se empolgou ao ouvir Gloria Groove cantar o seu hit, “Vermelho”, no palco do Altas Horas neste sábado (5). Lo Prete estava no Mesão da Esperança, quadro feito para o Criança Esperança. Gloria Groove cantou a canção de forma empolgada e muita gente ficou impressionada por Lo Prete gostar tanto. Depois do programa, Groove postou um video com a jornalista nos bastidores em suas redes sociais, elogiando a empolgação da âncora. A drag queen chamou Lo Prete de “melhor cover do Brasil”. “Essa é a melhor cover do Brasil. Renata Lo Prete, meu amor. Esqueça tudo!”, disse Gloria. Renata se declarou para a artista: “Sou muito fã. Muito fã. Muita gente realizou sonhos aqui, eu sou uma delas”, comentou.

"Vivendo por Renata Lo Prete e Glória Groove cantando 'Vermelho' juntas no Altas Horas", falou Nico. "Preciosa demais Renata Lo Prete", comentou Audilene. Veja o momento: vivendo por renata lo prete e glória groove cantando vermelho juntas no #altashoras pic.twitter.com/WNIPj24hQC — medo abundante de todas as verdades (@niconatv) August 6, 2023