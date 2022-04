Remake de ‘Doze É Demais’ chega ao Disney+

Esta nova versão de Doze É Demais foi pensada para os dias atuais e se preocupou em ser mais inclusiva, trazendo novos personagens. Além de ser uma família interracial

Sucesso comandado por Steve Martin no início dos anos 2000, que teve uma continuação, Doze É Demais ganhou um remake, que está disponível para assinantes da plataforma Disney+.

Como nos dois filmes anteriores, esta nova versão também foi inspirada no romance biográfico de Frank Bunker Gilbreth Jr. e Ernestine Gilbreth Carey, Cheaper by the Dozen, lançado em 1948, que conta a história de seus pais, Frank Bunker Gilbreth e Lillian Moller Gilbreth e como era a vida em uma casa com 12 filhos.

Esta nova versão de Doze É Demais foi pensada para os dias atuais e se preocupou em ser mais inclusiva, trazendo novos personagens. Além de ser uma família interracial, conta também com uma filha com deficiência, um filho adotivo e crianças de pais e mães diferentes.

Essa é a família Baker, que é sem dúvida bem numerosa. Por isso mesmo, fatos corriqueiros podem ser tornar uma epopeia, desde um simples café da manhã até um passeio em grupo. E os pais, casal Paul e Zoey, têm muito trabalho para manter a casa em ordem, os filhos ilesos e os negócios em dia. E ainda terão de contar com a mãe de Paul, que se juntará à trupe por estar passando por alguns problemas.

Os personagens do filme são Haresh (Aryan Simhadri), Ella (Kylie Rogers), DJ (Andre Robinson), Deja (Journee Brown), Seth (Luke Prael), Bronx e Bailey (Christian e Sebastian Cote), Zoey Baker (Gabrielle Union), Paul Baker (Zach Braff), Luna e Luca (Mykal-Michelle Harris e Leo A. Perry) e Harley (Caylee Blosenski).

Outras versões:

Doze é Demais (2003)

Nesta versão, a mãe, Kate Baker (Bonnie Hunt), precisa viajar por alguns dias para divulgar seu novo livro. Para que vá tranquila, o pai da família, Tom (Steve Martin), terá de cuidar da casa de seus filhos, que de idades e temperamentos variados. Para complicar um pouco a situação, Tom é treinador de um time de futebol americano, precisando se dividir entre os cuidados com os filhos e as obrigações do seu trabalho.

Doze é Demais 2 (2005)

Nesta sequência, as crianças cresceram um pouco e os desejos agora são outros, e as preocupações também. Como alguns filhos já estão vivendo fora, Tom tem a ideia de reunir todos para lembrar o tempo em que isso acontecia. Tem a ideia de ir para um local onde costumavam passar férias, uma casa no lago. Mas o que era para ser um momento familiar de paz e sossego, com uma volta ao passado, ganha outros ares quando encontrar uma família com a qual Tom rivaliza. E aí surge uma competição e ninguém vai querer perder os jogos.

Papai Batuta (1950)

A primeira adaptação para o cinema traz a história da família Gilbreth, com o dia a dia de um casal e seus 12 filhos. O pai, Frank, é um homem que vive cheio de ideias de como melhor administrar sua casa e sua linda e grande família. A direção é de Walter Lang e no elenco estão Clifton Webb, Myrna Loy, Jeanne Crain e Betty Lynn.

A Família do Gênio (1952)

Aqui é a continuação do filme de 1950, com Myrna Loy revivendo o papel de Lillian Gilbreth, que é uma engenheira industrial, viúva. e mãe de 12 filhos. Na história ela terá de superar preconceitos da época com relação à mulher que trabalha e ainda manter a casa e sua família. Direção de Henry Levin. No elenco, Jeanne Crain, Barbara Bates, Debra Paget, Edward Arnold, Hoagy Carmichael.

