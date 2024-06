Ralf lamenta morte do irmão Chrystian: “Não tivemos tempo de nos despedir”

O cantor Ralf, que fez dupla sertaneja com seu irmão Chrystian por 40 anos, lamentou a morte de seu parceiro. Chrystian veio a óbito na noite desta quarta-feira (19) e a causa da morte não foi divulgada pelos familiares.

Aos 67 anos de idade, Chrystian faleceu após ser transportado de helicóptero às pressas para um hospital em São Paulo e tinha uma condição genética chamada rim policístico.

O cantor passaria por um transplante no fim deste ano e o órgão seria doado pela esposa Key Vieira. A cirurgia inicialmente seria em março, mas acabou sendo adiada por problemas de saúde de Chrystian. O sertanejo chegou a ser hospitalizado para exames pré-operatórios.

Ralf lamentou a partida repentina do irmão através das suas redes sociais. Os dois dividiram os palcos por mais de 40 anos, tiveram separações durante alguns períodos em 2021 a separação foi oficializada.

“Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz meu irmão Chrystian”

O último show de Chrystian com seu irmão Ralf aconteceu no dia 15, na cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.