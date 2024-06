‘Queria o Roberto, mas acabei ficando com o Erasmo Carlos’, diz Roberta Close

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Modelos trans e símbolo sexual dos anos 1980, Roberta Close disse que teve um romance com Erasmo Carlos logo depois de conhecer o cantor. O ano era 1984 e ela tinha acabado de completar 20 anos e ficar conhecida na mídia quando se envolveu com o Tremendão.

“Preferia namorar o Roberto Carlos. Queria o Roberto, mas acabei ficando com o Erasmo Carlos. Ele era o Tremendão (risos)”, disse Roberta ao ser questionado sobre o affair com Erasmo. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, ela ainda deu a entender que teria sido a musa inspiradora da música “Close”. O cantor e compositor, que morreu em 2022, aos 81 anos, sempre negou essa informação.

Roberta lembrou que há 30 anos mora fora do Brasil. “Estudei muito pouco. Tive problemas para estudar.

Quando eu comecei a ir à escola assim [mulher], eu disse: ‘não dá’. Então, aprendi a viver um pouco sempre separada das pessoas”, começou. “Escolhi viver fora do Brasil. Foi uma imigração política, porque eu não tinha no meu país as coisas que eu tinha lá fora, como o casamento, os documentos”.

Ela continuou: “Sempre soube que eu ia pagar um preço muito alto por isso. Já tinha saído do Brasil, feito fotos e desfilado lá fora. Então, eu sabia que no exterior tinha outro jeito de viver, e foi o que fiz. Já tem 30 anos que fui embora do Brasil, e sou brasileira”, declarou.

Roberta também falou sobre o casamento com o empresário suíço Roland Granacher. “Já faz 30 anos que estamos casados. Nós nos conhecemos, ele ficou muito apaixonado por mim, e eu por ele. A gente tentou vir para o Brasil, depois voltamos de novo. Meu marido é o meu maior fã. Ele está na América agora, fala português perfeitamente. No começo era difícil a gente se comunicar”, concluiu.