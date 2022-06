Quer participar de ‘Round 6’? Netflix abre inscrições para reality show da série

Falantes de inglês do mundo todo podem tentar ser uma das 456 pessoas a concorrer aos US$ 4,56 milhões

Após o sucesso global de “Round 6”, a Netflix anunciou que vai estrear também um reality show baseado na série sul-coreana, chamada “Squid Game: The Challenge”, ou jogo da lula, o desafio, que vai reunir 456 pessoas, e apenas uma deverá ganhar US$ 4,56 milhões —imitando os moldes da obra original. Ao contrário desta, porém, os jogadores não devem arriscar suas vidas.

O anúncio foi feito durante o Banff World Media Festival pela executiva de TV global do streaming, Bela Bajaria, durante um painel moderado pela diretora editorial do The Hollywood Reporter, relatou a revista nesta terça-feira.

Além de ter lançado um trailer de anúncio para a série reality que terá dez episódios, a plataforma já abriu o site para quem quiser de candidatar. Há um detalhe: é preciso ter domínio do inglês.

É uma restrição estranha, considerando que a série original é falada em coreano. Mas os jogadores podem falar outros idiomas, desde que também falem e entendam inglês, porque as regras dos jogos serão dadas pela produção por meio de alto-falantes. Se o programa for bem sucedido, versões em outros idiomas poderão ser produzidas.

A Netflix também já confirmou a segunda temporada da série no último domingo. O anúncio, realizado pelo criador da produção, Hwang Dong-hyuk, veio acompanhado de spoilers do que está por vir.

Entre as novidades estarão a volta do protagonista da primeira temporada, Seong Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae. A maior surpresa foi, no entanto, a apresentação de Cheoul-su, namorado de Young-hee, a boneca gigante que aparece no enredo contando “batatinha 1,2,3”, antes de matar os competidores que perdiam o jogo.