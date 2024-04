Quem é Joe Alwyn, ex-namorado de Taylor Swift e suposto alvo do novo disco da cantora

VITORIA PEREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cantora Taylor Swift lançou seu 11º disco nesta sexta-feira (19), intitulado “The Tortured Poets Department”. Os fãs não perderam tempo e logo apontaram supostas indiretas a um ex-namorado dela, o ator britânico Joe Alwyn. Em álbuns anteriores, ela já falou de relacionamentos com outros ex, como Joe Jonas, Jake Gyllenhaal e Harry Styles.

Desta vez, uma das indiretas estaria na quinta faixa do disco “So Long, London”, na qual a cantora detalha como tentou salvar um relacionamento fracassado. Já em “I Can Do It With a Broken Heart”, ela escreve sobre como é produtiva mesmo com o coração partido, usando como referência a sua turnê The Eras Tour.

Até o nome do álbum parece ter sido uma alusão ao ator. Em entrevista à Variety, em 2022, Joe disse que mantinha um grupo de mensagens com Paul Mescal e Andrew Scott chamado “The Tortured Man Club”.

Não seria a primeira vez que o ator vira alvo a cantora em suas músicas, porém só agora ele aparece de um jeito negativo. Os discos anteriores de Taylor, como “Reputation” e “Lover”, estão recheados de referências a seu namoro com Joe, em canções como as românticas “Delicate” e “London Boy”.

Taylor também lançou uma versão estendida do novo disco batizado “The Tortured Poets Department: The Anthology” com 15 faixas inéditas.

MAS AFINAL, QUEM É JOE ALWYN?

O ator britânico de 33 anos nasceu na cidade de Royal Tunbridge Wells, no condado de Kent, a cerca de 50 km de Londres. Ele tem parentesco com o compositor William Alwyn, conhecido por seus trabalhos em filmes da década de 1950.

Joe iniciou sua carreira no drama “A Longa Caminhada de Billy Lynn” em 2016 e já atuou em outras produções como “A Favorita” e “Duas Rainhas”. Seu trabalho mais recente foi na série “Conversas Entre Amigos”, na qual ele interpreta o protagonista Nick.

Em breve, ele também poderá ser visto em “Kinds of Kindness”, o novo filme de Yorgos Lanthimos, diretor do longa “Pobres Criaturas”.

Usando o pseudônimo William Bowery, Joe mostrou seu lado compositor ao escrever algumas canções com Taylor para os discos vencedores do Grammy de Melhor Álbum do Ano. As colaborações foram para “Folklore”, de 2020, nas músicas “Exile” e “Betty”, bem como “Champagne Problems”, “Coney Island” e “Evermore” do álbum “Evermore”, de 2021.

ROMANCE DE JOE ALWYN COM TAYLOR SWIFT

Taylor e Joe namoraram por seis anos, de 2017 a 2023, e o ator viu seu nome nos holofotes após iniciar o romance com a cantora. Apesar do estrelato de Taylor, eles mantinham um relacionamento discreto e raramente eram flagrados em eventos públicos.

Taylor é o principal assunto relacionado a Joe nas buscas no Google Trends, e o nome do ator atingiu o pico de buscas em abril de 2023, quando surgiram rumores sobre o término entre eles. Os dados abrangem o período dos últimos cinco anos.

O relacionamento começou em uma época conturbada para a cantora, que estava tentando emplacar um novo álbum após o sucesso do disco “1989”, em meio a uma rivalidade com o ex-casal Kanye West e Kim Kardashian.

Na época, o término parecia ter sido amigável e “não foi dramático”, segundo o Entertainment Tonight (ET). Porém, pegou todos de surpresa, pois no décimo disco da cantora, “Midnights”, na música “Lavender Haze”, ela escreve sobre como é estar profundamente apaixonada por alguém.