Quem é Bernardo Lemos? Empresário carioca que vem dominando o Digital

O que você estava fazendo no auge dos seus 19 anos? Muitas pessoas vão responder que estavam trabalhando, outras estudando…

Mas, poucas – ou melhor, raríssimas – podem dizer que com 19 anos estão faturando milhões através do Mercado Digital. Bernardo Lemos é uma dessas pessoas.

Hoje, nós vamos te contar um pouco da história de Bernardo Lemos, um jovem carioca que mudou completamente a sua realidade através da Internet – tendo mais de R$10 milhões de reais faturados por meio dos seus negócios digitais.

Por isso, se você gosta de histórias inspiradoras, leia até o final!

Como Bernardo Lemos começou na Internet?

Desde muito novo, Bernardo sempre notou que ele era uma pessoa diferente das demais.

Enquanto seus amigos sonhavam em ter um futuro trabalhando para uma grande empresa, Bernardo sempre tinha o sonho de ter algo próprio, de crescer seu próprio negócio… Mas, ele nunca soube como.

Em 2017, com 14 anos, ele descobriu o YouTube. Para ele, o YouTube era algo libertador, onde ele podia criar seus próprios vídeos, crescer seu canal… Aquilo fascinou ele.

Naquele primeiro momento, ele nem sabia que era possível ganhar dinheiro através do YouTube, seu único objetivo ali era se destacar, compartilhar suas ideias…

Foi então que, nesse mesmo ano, ele criou diversos canais na plataforma, nos mais diversos nichos.

Um dos canais que ele criou era sobre Counter Strike Global Offensive – um jogo de computador muito popular. Foi através desse jogo que Bernardo fez o seu primeiro dinheiro online.

No Counter-Strike, existem “skins”, que são as personalizações que você consegue colocar na sua arma. Essas Skins podem ser comercializadas.

Isso aguçou o espírito empreendedor que sempre esteve dentro de Bernardo. Ele começou comprando uma skin por um valor X e vendendo um pouco mais caro, tendo um pouco de lucro.

Aquela mecânica de comprar e vender o encantou. Nos meses seguintes, Bernardo virou um grande comercializador de skin, sempre comprando e vendendo com lucro.

Mesmo muito novo, ele conseguiu faturar mais de R$20.000,00 neste mercado. Isso virou a chave para ele e fez com que ele conseguisse enxergar que na Internet era possível ganhar dinheiro.

Até então, mesmo tendo ganho uma boa quantia, ele ainda levava aquilo como um hobby – afinal, ele era um adolescente e, àquela altura, tudo não passava de uma brincadeira.

Foi então que, um ano depois de entrar no mercado de skins, em 2018, Bernardo conheceu o mercado de tênis raros. Essa foi a sua grande virada de chave.

O Mercado de Tênis Raros: A grande virada de chave

Imagem: reprodução

Um dia, navegando pela Internet, Bernardo acabou se deparando com um anúncio de um tênis de uma marca famosa.

Ele gostou do modelo e acabou comprando. Assim que ele recebeu o tênis, ele acabou pesquisando pelo modelo na Internet e viu que o tênis havia se valorizado.

Na época, ele tinha pago R$700,00 no tênis e acabou conseguindo vender ele por R$1.200,00.

Novamente, aquilo mexeu com seu espírito empreendedor. Ele começou a entender que haviam tênis que eram raros, com poucas unidades no mercado. Logo, eles acabavam valorizando com o tempo.

Isso fez com que ele abandonasse o mercado de skins e começasse a focar mais no mundo dos tênis raros.

Com o tempo, comprando e vendendo tênis raros, ele acabou ganhando reconhecimento e notoriedade no mercado – sendo conhecido por ser um vendedor confiável e que tinha muitos contatos.

Agora, as pessoas não só compravam e vendiam com ele, como também o contactavam para que ele achasse modelos que elas queriam.

Foi aí que Bernardo percebeu que estava deixando de ser apenas um vendedor e começando a ser uma empresa.

Nos anos seguintes, ele continuou comprando e vendendo tênis, até que em 2020 ele montou a Vox Sneakers.

Com a Vox, Bernardo mudou completamente o mercado de tênis raros aqui no país.

Além de ter bons preços, suporte e confiabilidade, ele estava sempre produzindo conteúdos sobre os tênis que vendia – o que acabava informando mais e trazendo novos entusiastas para o mercado. Com certeza isso ajudou a crescer e a popularizar o mercado de tênis no país.

Nesses três anos de existência, a Vox Sneakers já faturou mais de 10 Milhões de Reais, sendo uma das grandes referências no mercado de tênis no Brasil.

Mas, como todo bom empreendedor, Bernardo nunca se contentou com esses resultados e sempre esteve olhando para novas oportunidades…

Inteligência Artificial: O novo Ouro do Mercado Digital

Imagem: reprodução

Mesmo tendo um negócio muito bem consolidado e que já faturou mais de 8 dígitos, Bernardo se mantém sempre atualizado das novas oportunidades que surgem no mercado digital.

Uma dessas oportunidades que ele identificou recentemente é em relação ao mercado de Inteligência Artificial.

Como sempre acompanhou o mercado Internacional, Bernardo notou que havia uma onda forte de negócios online que foram criados por meio de uma inteligência artificial.

Sendo assim, após estudar muito esse mercado, ele começou a criar seus primeiros negócios digitais feitos utilizando um I.A (Inteligência Artificial)

Depois de muitos testes e estudos, Bernardo conseguiu consolidar alguns negócios online que foram feitos usando Inteligência Artificial e que atualmente já estão faturando alto.

Com toda essa experiência que ele tem no mercado de Inteligência Artificial, ele começou a perceber que não existiam muitos conteúdos nacionais sobre criação de negócios com I.A

Mais uma vez, pensando em revolucionar o mercado, ele teve a ideia de criar o Dominando I.A

O Dominando I.A é um treinamento desenvolvido por Bernardo que tem como principal objetivo ensinar o passo a passo que ele utiliza para criar um negócio digital do zero – usando Inteligência Artificial.

Esse é um treinamento feito para aquelas pessoas que querem começar no mercado online e que desejam ter um negócio bem-sucedido por meio de Inteligência Artificial.

